Los empresarios de la Costa vuelven de Madrid sin una fecha clara para la realización de las infraestructuras

Los empresarios de la Costa ya no saben en qué puerta tocar para que las altas administraciones entiendan lo necesarias que son una serie de infraestructuras –las canalizaciones de la Presa de Rules, una buena defensa del litoral, y la conexión ferroviaria entre Motril y Granada- para el desarrollo de toda una provincia. Hartos de la pasividad y de las promesas que caen en saco roto, una representación de las principales asociaciones y empresas del litoral granadino se han desplazado hasta Madrid para dejar constancia, una vez más, de sus reivindicaciones. Una jornada de trabajo y reuniones que les ha llevado, un año después, al mismo lugar para instar a las administraciones a dar el paso definitivo.

Aunque son realistas y saben que se trataba tan solo de una jornada de trabajo, la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical ha empezado el curso dejando claro que no piensan retroceder ni un paso en su empeño, el momento es ahora. Reuniones con los representantes del Partido Popular, Partido Socialista y VOX en el Congreso de los Diputados, registro del manifiesto dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y posteriormente una concentración y el anuncio de una gran manifestación en octubre.

Pese a ello, la sensación general es que regresan igual que se fueron, sin nada en firme, muchas promesas que temen caerán en saco roto como en otras ocasiones, y ninguna seguridad de que en un periodo corto de tiempo se vayan a llevar a cabo dichas infraestructuras. Pese a ello, la llama que se encendió hace ya un tiempo dentro de todos ellos continúa candente. No piensan tirar la toalla, es la lucha de toda una provincia cansada de ver cómo, año tras año, los distintos dirigentes políticos miran hacia otro lado o encuentran excusas e inconvenientes para no dar ese salto definitivo que permita a toda una comarca, y provincia, seguir progresando económica y socialmente.

El presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (Aecost), Javier Rubiño, explicaa que vuelven sin nada resuelto. "Volvemos con mucha predisposición de los partidos de la oposición para que, en cuanto gobiernen, acatar estas infraestructuras y seguir luchando ahora desde la oposición a favor de estas reivindicaciones, y el ánimo de los diputados y senadores por la provincia de Granada para que sigamos trabajando y que en los próximos presupuestos nos tengan en cuenta. La realidad es que seguimos con promesas incumplidas y no tenemos una perspectiva de que se vaya a realizar algo a corto plazo, por lo que seguiremos con las reivindicaciones el tiempo que sea necesario, y ya anunciamos que el próximo 27 de octubre nos manifestaremos por las calles de Motril".

No obstante, Rubiño asegura que tienen más fuerzas para seguir peleando porque "estamos viendo que con estas reivindicaciones se ponen nerviosos algunos políticos y tenemos que seguir para que no nos olviden. Entendemos que España es un país grande, con muchas provincias y muchas necesidades, pero ahora es el momento de presionar porque el Gobierno ha recibido muchísimo dinero de los fondos europeos, si no se invierte ahora en el desarrollo de los proyectos de la Costa, no se hará nunca".

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playa, Francisco Trujillo, lamenta que tras todo un año desde la última vez que se trasladaron a Madrid para exponer sus reivindicaciones, la situación sigue siendo la misma. "Muchas promesas de que se está trabajando y se hará todo lo posible por nuestras infraestructuras, pero todo está exactamente igual, hay algunos avances, pero son muy lentos o prácticamente nulos".

Sin luz al final del túnel

Una jornada repleta de reuniones que dejan un sabor amargo en la boca. "Seguimos exactamente igual que antes, es difícil ver la luz al final del túnel porque ya son demasiadas las ocasiones en las que nos han prometido el cielo y la tierra, y sin embargo no se hace nada. Hace un año el Secretario de Estado, Hugo Morán, nos prometió que se iba a adjudicar todo el plan de protección del litoral y a día de hoy no hay ni adjudicación. Seguimos sin tener noticias de los espigones, y todo apunta a que el único que saldrá adelante será el de Playa Granada", reseña el presidente de la asociación de los chiringuitos.

"Es una pena, España va a recibir una cantidad ingente de dinero de los fondos Next Generation y un porcentaje muy elevando son para proyectos medioambientales. Si Rules y los espigones, que son dos cuestiones medioambientales no reciben la subvención necesaria para llevarlos a cabo ahora, ¿cuándo va a ser el momento? Es ahora o ahora, no hay otra opción", añade Trujillo quien apunta que uno de los mayores temores que tienen desde la Plataforma es que se cumplan los plazos marcados por la Unión Europea "y no se haga nada".

El presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Julio Rodríguez, indica que han notado receptividad en la demanda de la conexión ferroviaria entre Motril y Granada. "La conexión con la capital es algo vital, no sólo por el desarrollo de la Costa, también por el desarrollo de la provincia y de Andalucía. No podemos ser el único Puerto de Interés del Estado sin conexión ferroviaria, la única provincia con salida al mar sin conexión. Es algo que tenemos que seguir reivindicando y la sensación es que todos los representantes políticos con representación de la provincia apoyan la conexión, y por lo tanto se realizarán todos los esfuerzos necesarios para incorporarla a la petición del Gobierno a la Comisión Europea".

El presidente de CEPYME, de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) y de Cámara Granada, Gerardo Cuerva, se ha sumado al acto reivindicativo de la Plataforma por las Infraestructuras, mostrando una vez más su apoyo a una "reivindicación de justicia" de los empresarios de la Costa, que es por supuesto una reivindicación compartida por "todos los empresarios de Granada y de toda la provincia".

"No es de recibo que, una vez más, se ponga en cuestión la conexión ferroviaria del Puerto de Motril. No entendemos que un verano más volvamos a hablar de los espigones; o que tengamos que decir otra vez que las canalizaciones de Rules no están hechas", indica Cuerva, que recuerda que estos proyectos inacabados impiden a la Costa y a Granada "competir en igualdad de condiciones" con otros territorios. "La Costa se merece sus infraestructuras. Ojalá esta sea la última vez que tengamos que reivindicar algo que es de justicia".

El campo no entiende de tiempos

Aunque todas las reivindicaciones son igual de importantes, y luchan por todas ellas, hay una que afecta directamente a la estabilidad económica de una parte importante de la población: la falta de canalizaciones. El presidente de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, Fernando Moreno, algo más pesimista lamenta que tras "compromisos y más compromisos seguimos igual". La situación que están viviendo muchos agricultores en la Costa de Granada por falta de agua para regar sus cultivos es alarmante, y amenaza con pérdidas de cosechas enteras. "Al regante que se le están secando las plantas, cuando las conducciones de Rules deberían estar hechas desde hace años, ¿qué le decimos? Es una situación que no sabemos cómo abordar, le hemos preguntado directamente a los representantes políticos con los que nos hemos reunido que cómo se lo explicamos a una familia que se le están secando sus plantas cuando hay agua en dos presas tan grandes por la falta de unas canalizaciones, y no han sabido contestar. Esto es el colmo de tantos años de espera y de promesas incumplidas".

Moreno afirma que se está empezando a ver algo de movimiento con las conducciones, sin embargo "a los regantes ese algo no nos vale. El Secretario de Estado se comprometió hace un año a realizar todos los desglosados, y seguimos exactamente igual a excepción de la redacción del desglosado 9 y ahora el 3, pero eso no calma la necesidad de agua que tiene el campo granadino". "Avanzar no es que venga alguien para decirnos que se va a hacer esto o lo otro, avanzar es hacer las cosas de verdad. La Costa de Granada tiene que seguir avanzando y no permanecer anquilosada".

Al hilo, comenta que es irónico que a nivel nacional las presas se estén quedando sin agua y haya problemas de sequía y, sin embargo, "aquí tenemos el agua, pero no la forma de transportarla".