El gran centro de enoturismo proyectado en Salobreña permanece a la espera de un permiso de Carreteras

Salobreña mira con cautela a uno de los proyectos más ilusionantes para el turismo de la Costa, y que permitirá dotar al municipio de nuevas camas hoteleras. El centro de enoturismo planteado hace algunos años por Bodegas Calvente que incluye bodega, restaurante y también camas hoteleras, podría empezar a rodar próximamente de recibir el informe favorable necesario para la reordenación de los accesos, por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental.

En 2016, el empresario de Bodegas Calvente adquirió más de 4.000 metros cuadrados de suelo en el denominado SUT-2B de Salobreña, con la intención de trasladar la instalación principal de Jete a la Villa para expandir el negocio, así como ofrecer otros servicios como visitas guiadas a las bodegas, catas, restauración y hotel, creando un completo centro de enoturismo, sin embargo el proyecto ha estado paralizado durante varios años por problemas en distintos trámites administrativos que no conseguían el visto bueno del Ministerio. Tras muchas reuniones, el Ayuntamiento de Salobreña realizó un Estudio Detalle para solventar todos los hándicaps y reordenar las alineaciones y de los equipamientos de la nueva carretera, lo que permitiría que esta instalación turística echase a andar próximamente.

El planteamiento realizado por el Consistorio para poder pasar el trámite administrativo necesario consiste en la construcción de una rotonda de 35 metros y dos carriles -uno de aceleración y otro de desaceleración- que permita regular con toda la seguridad los accesos, tanto a La Caleta, como al Camino de Piedras Blancas, y por tanto al futuro centro enológico de Bodegas Calvente. Un proyecto que permanece a la espera del informe favorable de la Demarcación de Carreteras para ser una realidad.

"Este nuevo acceso a través de la N-340 provoca que se realicen una serie de modificaciones, a petición de la propia Demarcación Provincial de Carreteras, como un cambio en los límites de velocidad -bajando la velocidad 10 kilómetros por hora-, la construcción de dos carriles -uno de aceleración y otro de desaceleración-. Hemos realizado un informe con todos los cambios, se ha remitido a Madrid y estamos a la espera de recibir el informe favorable en el plazo de un mes", explica el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, quien teme que pueda ocurrir lo mismo que en otro acceso planteado para la reordenación de algunas zonas de acceso tanto a un hotel boutique de lujo en el antiguo 'Capullitos' -paralizado desde hace dos décadas y que hace pocas fechas ha obtenido la concesión por parte del Ministerio de Hacienda de algo más de dos millones de euros, dentro del programa de Incentivos Regionales, para financiar el 20% de la construcción del hotel en la zona de El Pargo, que tras recibir el visto bueno de los técnicos provinciales ha sido rechazado en hasta tres ocasiones por los técnicos nacionales.

Al hilo, Ortega asegura que han tenido en cuenta todas las correcciones planteadas por Carreteras, "no hay ningún dato objetivo por el que se deban negar a este proyecto, por lo que entendemos que la resolución debería ser favorable".

"Con la construcción de estas rotondas se plantea dar fin a una reivindicación histórica en el municipio. Creemos que es una solución bastante práctica para Carreteras, además de ceder espacio para que la nacional tenga una menor carga de tráfico, ya que no todo el mundo la utiliza para ir dirección Almuñécar", indica.

Una vez que el Ministerio de el visto bueno al proyecto del Ayuntamiento, el empresario no tendría que esperar a que el nuevo acceso estuviese construido, ya que según apuntan desde el Consistorio son dos proyectos que podrían realizarse de forma simultánea, aunque no podrá conseguir ningún tipo de licencia hasta que no esté solucionada la obra en la carretera nacional. Además, se trata de un proyecto que no supondría ningún coste para las arcar municipales ni para Carreteras, ya que los empresarios de los suelos afectados habrían asumido los costes.

Un proyecto hotelero muy esperado

El complejo enoturístico planteado por Horacio Calvente, el dueño de las Bodegas, se convertiría en "una de las bodegas más importantes de la provincia, incluso de Andalucía, por las exportaciones que tienen al extranjero", asegura el alcalde de Salobreña, Javier Ortega. En este sentido, cuenta que el formato que el empresario quiere darle a estas futuras instalaciones está "cuidado al detalle" y "muy mimado" ya que, "si algo caracteriza a Horacio Calvente es que cuida hasta el último detalle de todo lo que hace".

El proyecto lleva aparejado la construcción de un pequeño hotel con 20 o 25 habitaciones que permitirá dar un poco de desahogo a la escasez de camas hoteleras que hay en el municipio. Además, "el turismo enológico está cada vez más en auge, lo que nos situaría en un lugar privilegiado dentro de la provincia. Los amantes del vino podrían disfrutar de las nuevas instalaciones, a la vez que prueban sus caldos y ven el mar".

"Ahora que tenemos la oportunidad de llevar adelante este proyecto, sería una torpeza dejar a Salobreña sin este desarrollo que sería muy importante para poder lanzar otros desarrollos en el futuro. Si no se genera la demanda, los inversores no vienen, y teniendo puntos estratégicos para ello en nuestro municipio, lo lógico es trabajar para que salgan adelante", concluye.

Se trata de una bodega artesanal que desde 1997 trabaja en el sector vitivinícola en la provincia de Granada con viñedos de moscatel de Alejandría, en la sierra de Los Guájares. En las laderas del Pago de la Guindalera, Calvente cultiva cepas de entre 30 y 120 años para elaborar un vino blanco seco de moscatel de Alejandría, considerado como uno de los mejores vinos del mundo. En esa misma sierra, pero en el Pago de Castillejos maduran las viñas de Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo y Syrah que Horacio Calvente plantó en la década de 1980.