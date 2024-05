Salobreña espera el informe favorable de Carreteras para iniciar las obras de acceso a La Caleta en la N-340

El Ayuntamiento de Salobreña lleva años planificando y trabajando en la mejora del acceso este a La Caleta que dote a los vecinos de esta zona del litoral, así como a todos aquellos que visitan este rincón de la Villa, de las mejores condiciones de seguridad en uno de sus accesos más transitados: el de la N-340, gracias a la construcción de una rotonda de 35 metros y dos carriles -uno de aceleración y otro de desaceleración- que permita regular con toda la seguridad los accesos. Un proyecto que permanece a la espera del informe favorable de la Demarcación de Carreteras para ser una realidad.

En la actualidad, los vehículos que se adentran en este barrio con entidad propia, repleto de calles laberínticas y encaladas por la carretera nacional en dirección Málaga, tienen que atravesar el carril contrario tras realizar un stop en mitad de ambas vías. El objetivo del proyecto, que ha sido reenviado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, es mejorar el acceso y la seguridad.

"Es un proyecto que nos permitiría, no solo desbloquear varios desarrollos hoteleros que hay en la zona -como el hotel Capullito o el complejo enológico de Bodegas Calvente, sino mejorar uno de los accesos de La Caleta, dando solución a una problemática histórica tanto ahí como en Costa Aguilera -donde habría proyectado otro nuevo acceso de igual similitud-", explica a Granada Hoy el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, quien asegura que uno de los problemas surge tras la petición de Carreteras de que sea el propio Consistorio de la Villa el que asuma el mantenimiento de dicha carretera a su paso por el municipio, algo que no pueden asumir. "No vamos a permitir que nos sigan paralizando los desarrollos sin motivos ni fundamento legal", añade.

Además, se trata de un proyecto que no supondría ningún coste para las arcar municipales ni para Carreteras, ya que los empresarios de los suelos afectados habrían asumido los costes.

Hace algunas fechas, el regidor municipal se reunió con el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, para solicitar, entre otros asuntos, la colaboración del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para obtener autorización en la reordenación de algunas zonas de acceso tanto a un hotel boutique de lujo en el antiguo 'Capullitos', en la zona de El Pargo, como a otro proyectado por Bodegas Calvente. Se trata de un paso importante, ya que permitirá que el proyecto turístico presentado por la empresa bodeguera siga su curso.

En este sentido, remarca que han trasladado la importancia de ambos proyectos para el municipio, así como el valor de las soluciones que se plantean en la accesibilidad a las laderas. "Con la construcción de estas rotondas se plantea dar fin a una reivindicación histórica en el municipio. Creemos que es una solución bastante práctica para Carreteras, además de ceder espacio para que la nacional tenga una menor carga de tráfico, ya que no todo el mundo la utiliza para ir dirección Almuñécar".