La familia del hombre desaparecido en Almuñécar organiza una marcha solidaria

Los familiares de Francisco Pérez Bedmar, el vecino de 87 años al que se le perdió la pista el pasado viernes, 22 de marzo, en Almuñécar cuando salió de paseo como cada día, han organizado una marcha solidaria por el municipio, y posteriormente una jornada de convivencia, para agradecer el trabajo que están realizando las distintas administraciones y la solidaridad de todos los voluntarios que el pasado sábado 6 de abril se dieron cita en el municipio sexitano para participar en una búsqueda multitudinaria por distintos enclaves de la zona. Así como solicitar a las autoridades competentes que se intensifiquen las labores de búsqueda.

"La idea es realizar una marcha por el camino que recorrió mi padre: desde la plaza de San Cristóbal hasta el final de Cotobro. Marcharemos tranquilamente por el paseo con el objetivo de visibilizar que se continúa con la búsqueda y pedir que se intensifique. Solo tenemos palabras de agradecimiento para la Guardia Civil, subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Almuñécar, Protección Civil, 112 Emergencias, voluntarios, familiares y amigos que se han volcado en la búsqueda. Una vez que terminemos la marcha nos dirigiremos al Parque El Majuelo, donde la familia ofrecerá una paella a todos los participantes para mostrar nuestro agradecimiento por la implicación", explica Francisco Pérez, el hijo del vecino de Almuñécar desaparecido, quien insiste su agradecimiento a todos los voluntarios que participaron hace una semana en las batidas por el municipio. "La implicación por parte del pueblo de Almuñécar nos ha sobrecogido, incluso empresas locales están colaborando para llevar a cabo esa jornada de convivencia del sábado, nos están ayudando en todo lo posible".

Pérez insiste en que se están poniendo todos los medios posibles, dentro de una lógica, y están a la espera de hacer una petición a Madrid para poder solicitar más refuerzos, aunque están sorprendidos porque pese al esfuerzo que se está realizando, "no hay ningún rastro de mi padre, no se ha podido encontrar ni la gorra que llevaba. Estamos organizando patrullas con la Guardia Civil para rastrear zonas escarpadas, de difícil acceso, y haciendo batida desde la Punta de la Mona hasta los Tres Peñones. Se está haciendo una búsqueda palmo a palmo, perfectamente organizada por sectores, para no dejar nada sin mirar y no hay nada".

No entienden como es posible que se le haya perdido la pista en un espacio de tan solo 150 metros sin dejar ni rastro. "En las últimas visualizaciones que se han hecho se ve como hay gente paseando en el mismo sentido que mi padre, y otra que regresa, alguien tuvo que verlo, es una zona transitada y por la que transitan haciendo deporte o paseando perros", motivo por el que apelan a la colaboración ciudadana e instan a que si alguien vio algo aquel día o recuerda ver a Francisco Pérez Bedmar cambiar de dirección o por una zona que no fuese el paseo de Cotobro que se ponga en contacto, aunque sea de forma anónima, "cualquier información que se pueda aportar nos ayudaría mucho para continuar con la búsqueda".

Al igual que hicieron en la jornada de búsqueda, ponen a disposición de todas aquellas personas que quieran asistir a la marcha desde Granada que tendrán a su disposición un autobús gratuito que saldrá desde la gasolinera que hay ubicada frente al IES Manuel de Falla de Maracena, a las 10:00 horas, previamente piden que los interesados en hacer uso de este medio que envíen un WhatsApp al 653 776 133, con su nombre, apellidos y número de plazas que reservan.

Francisco Pérez Bedmar llevaba 30 años viviendo en Almuñécar, y cada día que hacía buen tiempo salía a pasear. Siempre hacía el mismo recorrido: desde la plaza de San Cristóbal hasta el final de Cotobro, allí se daba la vuelta y vuelta a San Cristóbal. Aproximadamente una hora de paseo que hacía todos los días, menos el viernes 22 de marzo, cuando se le perdió la pista a la altura del hotel Aleta Room, en la playa de Cotobro.