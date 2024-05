La financiación para el segundo tramo de Rules se convierte en la principal reivindicación del encuentro de los empresarios de la Costa

La pérdida de financiación para el desglosado 3 de las canalizaciones de Rules por la demora administrativa en la que se encuentra el proyecto se ha convertido en una de las principales reivindicaciones que el tejido empresarial y social de la Costa Tropical ha demandado durante un encuentro de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (AECOST) junto al presidente del Consejo Andaluz de Cámaras, Javier Sánchez Rojas.

Un asunto que el presidente de la red cameral ha considerado "inexplicable", ya que "nadie entiende" lo que ha ocurrido con este proyecto pese a que se intente justificar por parte de las administraciones centrales y que se haya hecho un planteamiento "tan malo" que esté motivando que algunas subvenciones europeas se estén devolviendo de otros proyectos por la falta de realización, y en cambio la presa de Rules se haya quedado fuera de ayudas europeas.

Además, ha incidido que desde las Cámaras de Comercio seguirán trabajando en este tipo de cuestiones y respaldaran las demandas de los empresarios en materia de infraestructuras.

"Nuestro territorio es muy grande, Andalucía es más grande que 16 estados de la Unión Europea, por lo que requiere más inversión, atención y que no veamos pasar el tiempo como ocurre en cuestiones como la presa de Rules", ha indicado.

El presidente de AECOST, Javier Rubiño, ha resaltado el "hartazgo" que hay en la Costa con la demora en la realización de las distintas infraestructuras necesarias para el desarrollo económico de la zona. "No vamos a permitir que nos timen, no vamos a permitir que sigamos en la línea de paralización porque no hay presupuesto para los proyectos. Tenemos que recordar, una vez más, que sin proyectos no podemos tener licitaciones de obras, trámites medioambientales ni nada... solo tenemos un desglosado que se está ejecutando -en referencia al número 9-, otro que está en el aire -el número 3-, que esperamos que se ejecute de manera inmediata, porque no vamos a consentir que sigan jugando con nosotros".

Rubiño ha aseverado que exigirán que se redacten todos los proyectos "como un único proyecto, que no jueguen a dividirnos entre margen izquierda y derecha, tenemos que seguir trabajando juntos y el agua no es un capricho, es una necesidad imperiosa para que los agricultores no sigan cortando árboles, ni pierdan su medio de vida".

En la misma línea, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha sentido "la falta de apoyo del Gobierno de España con las infraestructuras necesarias de la Costa. Hace unas semanas nos dieron el primer palo al no incluir la conexión ferroviaria entre Motril y Granada dentro de la Red Transeuropea de Transportes, hace pocos días conocimos como un nuevo tramo de las conducciones de Rules se quedan fuera de la financiación europea".

García Chamorro ha incidido en la necesidad de "aunar" esfuerzos para que "nuestra voz se escuche donde tenga que escucharse, no puede ser que tengamos la mejor tierra y el mejor tejido empresarial y que estemos luchando todavía por unas infraestructuras que tenían que haber llegado hace mucho tiempo".

El delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados, ha reiterado que en numerosas ocasiones han reclamado que estuviesen preparados todos los proyectos, "no es admisible que cada proyecto tenga una duración de entre 2 y 3 años más la licitación y la ejecución de la obra, porque hablamos de unos seis años por desglosado. Tengo 56 años y a este paso no podré ver la obra terminada hasta los 102. Hace falta compromiso, que den una alternativa al incumplimiento, la Junta de Andalucía llegó a un acuerdo para aportar la financiación que tenían que aportar los regantes y en el tercer decreto de sequía se puso una partida de 15 millones de euros, sin embargo, de los 105 millones reservados en el marco de los 'Next Generation' para acometer las obras de Rules, nos hemos quedado en 55, por lo que el Gobierno centra tiene que dar una alternativa".

Granados ha calificado de "disparatado" que se traslade al horizonte de entre 50 y 60 años para tener listos todos los desglosados. "Hay que tener preparados todos los proyectos para después poder buscar la financiación, las canalizaciones de Rules rondarán los 400-450 millones de euros y lo único que se sabe es que hay 55 millones, todo lo demás se ha perdido".

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Rafael Caballero, ha lamentado que la falta de infraestructuras hace "perder competitividad a la Costa Tropical con respecto a otras regiones. "Lanzar mensajes reivindicativos se ha convertido en norma en esta comarca. El desglosado nº3 no va a tener financiación europea porque el Gobierno central no ha finalizado el proyecto ni presentado. Con lo que volvemos a constatar que el problema de la Costa Tropical no está en la Costa Tropical, sino fuera".

Caballero ha insistido en que el Ejecutivo nacional "no está haciendo los deberes", además de resaltar cómo los ayuntamientos de distinto signo político se pusieron en marcha "para presionar al Gobierno Central para que acelerara la redacción de los proyectos, porque se acababan los plazos de presentación, para recibir los fondos europeos. Se pasó el mes de enero, febrero, marzo y estamos a 31 de mayo y este Gobierno ha dado lugar a que se pierdan 105 millones de euros de los fondos Next Generation".

El presidente del ente comarcal ha lamentado que "lo peor es que ahora, las administraciones públicas, en verano, ralentizan su actividad, y nos tememos que nos tengamos que ir a septiembre u octubre para alegar una posible ampliación del plazo. Pero estamos perdiendo mucho tiempo para la Costa Tropical, para los agricultores y para la creación de más de 10.000 puestos de trabajo que se podrían crear si pudiéramos poner en regadío las hectáreas de cultivo que pueden regarse con las canalizaciones en funcionamiento".