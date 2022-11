"Un nuevo paro indefinido del transporte puede suponer la ruina económica de toda la Costa"

Medio año separan el paro indefinido convocado por la Plataforma para la Defensa del Transporte que en marzo paralizó a muchos sectores económicos del país y que puso en jaque a multitud de empresas comercializadoras, y la nueva convocatoria del próximo lunes. Siete meses de diferencia que hace que una gran parte del sector de la Costa coincida en que no es el mejor momento para apagar de nuevo los motores.

"El clima de tensión que teníamos la otra vez ha cambiado, si hemos visto algunos cambios, pero no es suficiente. Entendemos que todo no se consigue de un día para otro y hay que dejar un margen de maniobra, pero estamos cansados de que nos tomen el pelo. No podemos seguir trabajando a pérdidas, el precio del carburante sigue por las nubes y seguimos expuestos a lo que nos pueda pasar, aunque es cierto que hemos podido subir las tarifas", explica un transportista de la Costa que prefiere no ser identificado. Él aún no tiene decidido si parará, "hay compañeros que sí que van a secundar la huelga, pero hay muchos otros que pararon en marzo y ahora no lo harán, muchos continuamos indecisos".

Los ánimos son variopintos según a quien se le pregunte. "Es cierto que al parecer hay menos seguimiento porque hay miedo de parar los camiones, muchos cargadores están amenazando a autónomos con un solo camión o pequeñas pymes, se aprovechan ya que saben que somos los más débiles", señala otro transportista de la zona de Almuñécar. "He estado un mes cargando con una empresa bastante conocida del norte de España, y este lunes tuve que sacar el camión sin pensarlo porque no he sacado ni un triste sueldo para comer en casa. Estoy obligado a parar mi camión del que depende mi familia y no da para comer", lamenta.

"Somos muchos los que vamos a parar, aunque se empeñen en decir lo contrario. Hemos llegado a una situación insostenible y, en muchos casos, los ánimos están por los suelos", añade.

Por su parte, el empresario del transporte, Jerónimo Salcedo, no secundará este paro. "La huelga de marzo fue muy contundente e hizo mucho daño a la economía, pero se consiguieron cosas históricas para el transporte, como que las cargas y descargas no tengan que hacerlas los conductores, los tiempos de espera, que se alargara lo de los 20 céntimos y hasta ahí llega el Gobierno. Esta huelga sin embargo no tiene razón de ser porque hay un libre mercado y esas tarifas de obligado cumplimiento van en contra de la ley, por lo demás creo que se consiguieron bastantes cosas en la anterior huelga".

Salcedo resalta que esta nueva convocatoria "llega en un momento muy complicado tanto para la Costa de Granada como para Almería, Málaga o Murcia porque se inicia la importación del sector hortofrutícola que está prácticamente al 100% y parar ahora haría un daño económico para el sector de la agricultura sin precedentes". Y señala que no se le puede decir a los agricultores que su fruto no puede salir, "sería una ruina económica sin precedentes en nuestra zona".

Al hilo, resalta que "no se nos puede olvidar que aquí no transportamos tornillos ni cosas que se pueden almacenar, son frutas y verduras que se tienen que recolectar, tiene que salir si o si, y los agricultores llevan mucho tiempo esperando para recoger este fruto de campaña, que es una de las más importantes del año, y tienen que tener la garantía de que se va a poder transportar a los distintos mercados de Europa y nacionales".

Y reitera que "ahora mismo, la economía no permite un paro total del tráfico de mercancías como en marzo, con el peligro además del desabastecimiento en los supermercados y en las fechas que se aproximan. Hay que valorarlo todo, y si ya se han conseguido muchas cosas que eran impensables, es mejor ir poco a poco. El tema de la jubilación es una asignatura pendiente, este es un sector donde no tiene razón de ser que una persona con 65 años siga subida en un camión".

El director ejecutivo de Hub Place, empresa de logística y transporte, Javier Rubiño, cree que el seguimiento del paro en la Costa va a ser minoritario. "Hemos estado hablando con muchos autónomos y pymes de la zona, y no van a secundar, nosotros mismos no vamos a parar. Otra cosa es que cuando lleguemos a destino nos obliguen a parar, ahora mismo no sabemos que nos vamos a encontrar porque tampoco se ha informado de que se vayan a montar piquetes como la otra vez".

Rubiño coincide en el mal momento al iniciarse la campaña agrícola. "Es la campaña más importante del año y en la que los agricultores tienen mejor precio, y después de una campaña regular, por no decir mala, más la sequía, no me parece ético tampoco parar ahora. Los transportistas de la Costa vivimos mayoritariamente de la agricultura y no le podemos hacer eso a nuestros clientes".

Por último, lamenta que en la anterior convocatoria no se respetaron los servicios mínimos ni a la alimentación, e incide en que "al igual que está el derecho a la huelga, está el de trabajar", motivo por el que anuncian que en caso de necesitarlo para acceder a las distintas instalaciones o mercados, solicitaran la ayuda de la Policía Nacional.