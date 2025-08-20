Investigan la muerte de un trabajador en el invernadero de un concejal de la costa de Granada

Agentes del Grupo Roca de la Guardia Civil en una visita a un invernadero, en una imagen de archivo

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 32 años mientras trabajaba en un invernadero en la localidad granadina de Gualchos. Según apuntan fuentes del caso, el joven comenzó a sentirse mal mientras se encontraba echando plástico en un invernadero propiedad del concejal de Agricultura (PSOE) del Ayuntamiento de Castell de Ferro, quien ha presentado su dimisión para que la situación no afecte ni al consistorio ni al pueblo.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de agosto, tal y como adelantó el digital La Gaceta de la Biosfera, y posteriormente han sido confirmados por fuentes municipales, que apuntan que los hechos sucedieron sobre las 10 horas de la mañana, cuando el finado, que era vecino de Motril, llegó a la finca del concejal junto a una cuadrilla para acondicionar el invernadero, ubicado en el término municipal de Lújar.

Según fuentes del caso, el hombre no comenzó a trabajar porque se encontraba indispuesto, y fueron sus propios compañeros los que decidieron trasladarlo hasta el ambulatorio de Castell de Ferro, donde posteriormente, según apunta estas mismas fuentes, no pudieron hacer nada por él y perdió la vida tras sufrir un fallo cardiaco.

Fuentes municipales han confirmado que el concejal presentó la semana pasada su dimisión para que la situación, por la que está muy afectado, no condicione el trabajo que se realiza desde el Consistorio, o a los vecinos del pueblo. La situación se dará a conocer en el próximo pleno ordinario de septiembre, por lo que también se dará a conocer el nombre de la persona que pasará a formar parte del equipo de Gobierno en su lugar.

Apuntan que el concejal contaba con una cuadrilla de trabajadores fija todo el año, y que el fallecido, de origen ruso, formaba parte de una que había contratado de forma excepcional para acondicionar las instalaciones en las que cultiva diversos hortofrutícolas durante el año, y que este desconocía la situación en la que se encontraban estos trabajadores, ya que contrató el trabajo de un servicio externo.

Por el momento, se desconoce si el fallecido se encontraba trabajando de forma irregular o contaba con contrato de trabajo, ya que ahora mismo Inspección de Trabajo está investigando tanto la situación en la que se encontraba este trabajador, como las condiciones de la empresa para la que trabajaba.

Los sindicatos denuncirán la situación

Una situación que desde los sindicatos de CCOO y UGT van a denunciar a Inspección de Trabajo para que se investigue las circunstancias que han provocado esta muerte. Recuerdan que con la de este trabajador ya son nueve las personas que han muerto en la provincia de Granada en lo que va de año por accidentes laborales, seis de ellas entre julio y agosto, como los dos trabajadores que este fin de semana también fallecieron tras un incendio en una fábrica de aceites de Pinos Puente.

Recalcan que estas cifras son "absolutamente inaceptables" y que evidencia la necesidad de reforzar con urgencia la prevención, aumentar la vigilancia y garantizar el cumplimiento estricto de la normativa en materia de seguridad laboral.

El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Granada, Francisco Ruiz-Ruano, ha señalado que cada muerte en el trabajo es un fracaso colectivo de un sistema que prioriza el beneficio económico por encima de la vida de las personas. Ha reiterado "que es obligatorio cumplir rigurosamente con los planes de seguridad y salud, las evaluaciones de riesgos específicas de cada puesto, así como los reconocimientos médicos anuales", que son cruciales para proteger la salud y seguridad de los trabajadores, ya que permite identificar riesgos y enfermedades relacionadas con el trabajo y adaptar el puesto a las condiciones del empleado.

Al hilo, ha recordado que realizar un trabajo sin las debidas medidas de seguridad "puede acabar en una tragedia" y que "son las personas trabajadoras, y no el empresario que las envía sin protección, quienes pierden la vida cuando no se aplican las medidas de prevención necesarias".

Ruiz-Ruano ha insistido en que no se puede permitir que ganarse la vida suponga perderla. "Continuaremos denunciando esta situación y exigiendo condiciones laborales dignas, justas y seguras para todas y todos".

Por otra parte, desde CCOO Granada han evidenciado la falta de medidas preventivas en plena ola de calor y "si se confirma la información que manejamos, el hecho vergonzoso en pleno siglo XXI de seguir con contrataciones irregulares que no solo perjudican al trabajador sometido sino a todos los trabajadores que luchan día a día por un trabajo digno".

Y han apuntado que se exigirá la depuración de responsabilidades ante este terrible suceso".