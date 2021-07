Un joven denuncia una agresión homófoba en Castell de Ferro (Granada)

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en la Costa de Granada que fueron denunciados por un joven que aseguró haber sido víctima de una agresión por su orientación sexual. Se trata de un presunto caso de homofobia.

Los hechos tuvieron lugar el pasado fin de semana en Castell de Ferro, cuando el agredido, según cuenta el mismo en sus redes sociales, paseaba con una amiga por el municipio, cuando se le acercaron dos personas insultándole y diciéndole "maricón de mierda", "cuanto maricón hay aquí", para poco después, lanzarse sobre él y empujarle. Además, señala que, tras el golpe recibido sobre un muro, no recuerda nada más.

Según ha podido saber Granada Hoy, los dos presuntos autores del hecho fueron detenidos momentos más tarde por la Guardia Civil.

La alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Antonia Antequera, ha mostrado su repulsa ante esta agresión homófoba ocurrida en el municipio, e "indignación" ante la falta de respeto y tolerancia.

"Mi repulsa a toda agresión homófoga o de otra índole, comparto tu indignación (...) Según me informan los responsables están detenidos pendientes de juicio. Estaremos pendientes y seguiremos concienciando para que hechos como el que has sufrido no vuelva a repetirse", fue la respuesta que la propia alcaldesa dio al joven agredido en su cuenta de Facebook.

La denuncia del joven provocó una cascada de reacciones en redes sociales de apoyo a la supuesta víctima y de repulsa por los hechos que denunciaba.