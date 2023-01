No lo llame suerte, llámelo Librería Jofi

La suerte llama a la suerte, o al menos eso es lo que dicen y lo que piensan en los últimos tiempos los vecinos de Almuñécar. La alegría que se instauró en el municipio el pasado 22 de diciembre al repartir un décimo del Gordo de la Lotería Nacional de Navidad aún no se ha desvanecido del todo, y los dueños de la Librería Jofi tardarán aún más en olvidar el dulzor de estas fiestas tan premiadas tras conocer que han entregado uno de los que se les resistía, el segundo premio de la Lotería del Niño.

No importa que sea el mismo día de Reyes, Teresa Gamarra, su hermano y sus padres se encuentran en el negocio familiar como cada día. "Vendemos prensa, así que no cerramos ni un día al año", explica a Granada Hoy. Este día, como ya pasó a principios de Navidad, es especial. Es imposible que se borre la sonrisa de la cara. El ir y venir de vecinos y amigos es incesante, "¿en qué termina el primero? Que me llevé varios el otro día", pregunta un vecino que no ha podido ver el sorteo y que le puede la curiosidad. "Nosotros hemos dado uno del segundo, el 72.289" , contesta Gamarra. "Me voy corriendo a casa a mirarlo, que no sé mis terminaciones", añade el vecino curioso.

No tienen ni idea de quién puede ser el agraciado o agraciada, por la administración pasa mucha gente al cabo del día, y cuentan con una amplia clientela de extranjeros. "El número se está vendiendo desde octubre más o menos, y a menos que sea muy raro que te quedas más o menos con a quien se lo has vendido, es casi imposible saber quién lo tendrá", señala.

"A nosotros nos gusta pensar que estamos ayudando a poco a poco a todos nuestros vecinos. Ya lo dije la otra vez y lo mantengo. Mi meta es hacer ricos a todos nuestros clientes, poco a poco, pero aquí estamos. Después de entregar el Gordo, la euforia se apoderó de nosotros y dijimos que le íbamos a quitar el puesto a Doña Manolita, ¡qué vergüenza! Habrán pensado los de Madrid, mira esta lo que se cree, pero nosotros estamos muy felices, los tiempos cambian y nos queda mucho camino por delante. La suerte se está desplazando poco a poco al sur", indica animada.

Ella es la segunda generación de la familia que está al frente del negocio que abrió sus puertas en 1986. Y desde que administran lotería, son múltiples los premios que han entregado. "Ya mismo nos quedamos sin pared para poner los premios, pero tenemos mucho techo libre, así que no queremos que esto pare", bromea.

Ya fuera de bromas, reconoce que es muy satisfactorio entregar tantos premios porque sabes que es gente que lo necesita o que les va a venir muy bien para empezar su nueva vida. Y avisa que hay otros muchos premios que se pueden conseguir durante el resto del año, y que quieren seguir haciendo felices a todos sus vecinos.