Solo dos municipios de la Costa prohíben en sus ordenanzas el nudismo en sus playas

La provincia de Granada cuenta con cuatro playas con gran tradición naturista o nudista. Pequeños paraísos alejados del bullicio en los que descansar y disfrutar de la jornada playera sin la necesidad de llevar puesto un bañador, aunque en algunos de estos parajes naturales la afluencia de turistas está repercutiendo en el auge de "textiles" –como se denomina a los que usan bañador- y en algunos casos, incluso, en la recriminación de aquellas personas que continúan con la tradición, como en el caso de Cantarriján.

Tras la aprobación en Cádiz de una ordenanza municipal en la que se elimina la limitación por no llevar ropa y, por consiguiente, abrir la posibilidad de practicar el naturismo en todas sus playas, el debate sobre una posible aplicación en otras provincias, como la de Granada, no ha tardado en llegar y ponerse encima de la mesa. Pero, ¿realmente se podría realizar naturismo en todas las playas del litoral granadino?

Pese a existir solo cuatro playas para tal fin, lo cierto es que se podría realizar el naturismo en multitud de playas del litoral granadino, a excepción del término municipal de Salobreña y Gualchos- Castell de Ferro que lo prohíben expresamente en sus ordenanzas municipales. El secretario de la Asociación de Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján (AAPNC), Pedro Pérez, explica a Granada Hoy que, pese a estar permitido no es normal ver a una persona practicando el naturismo en playas como San Cristóbal (Almuñécar) o Playa Granada (Motril) por una cuestión de costumbre.

"Es algo que se ha ido inculcando con el paso del tiempo, a finales de los años 70 el desnudo y el destape eran cosas mucho mejor vistas que ahora, creo que la propia sociedad se ha ido retroalimentando de complejos, estereotipos o prototipos de cuerpos que ha influido para que el nudismo no se vea de la misma manera que se veía hace décadas".

Y señala que en 1988 se abolió el delito de escándalo público y su equivalente civil, la cesión a los ayuntamientos en función de la policía de la moralidad en la Ley de Costas, en un primer momento se contemplaba la prohibición del nudismo, pero al dejar sin vigor el escándalo público y el delito de exhibicionismo, Costas lo elimina de su regulación.

Actualmente, ayuntamientos como el de Almuñécar no cuenta con una ordenanza específica para establecer lo que se puede o no hacer en sus playas, se basa en lo expuesto en Costas, por lo que sería posible realizar el naturismo en Velilla, Puerta del Mar o San Cristóbal.

Precisamente en ese sentido, el concejal de Playas y Turismo de Almuñécar, Daniel Barbero, indica que "es importante que al final uno se encuentre a gusto y cómodo, y que el entorno que nos rodea también lo esté. Almuñécar y La Herradura tienen dos playas perfectamente delimitadas, y entre ellas se encuentra Cantarriján que es pionera en el nudismo en la costa de Granada, y si hay necesidad o demanda de que haya más playas que sean específicamente nudistas estamos dispuestos a estudiarlo".

Barbero incide en que desde el Consistorio sexitano estarán "encantados de incrementar esas zonas de playas", e indica que cada individuo tiene que ser consecuente con su libertad personal pero "creo que al final es importante que todos convivamos perfectamente, no me molesta que una persona pueda hacer nudismo donde la ley lo permita, pero con esto no quiero incentivar a nadie ni dejar de apoyar a aquellas familias que puedan considerar que en aquellas playas donde no esté considerado el nudismo, les pueda suponer una ofensa. En este momento, creo que en el municipio hay espacios dedicados al naturalismo y si se considera que habría que modificar o ampliar alguna zona, estaremos encantados de escuchar las distintas opciones y estudiarlas".

Por su parte, el secretario de la AAPNC reseña que el Defensor del Pueblo habló hace algunos años del tema y lo idóneo es que en las propias ordenanzas municipales se promueva el uso nudista en algunas zonas, "sin prohibirla en los demás". "Precisamente lo que se ha hecho con las nuevas ordenanzas de Cádiz. No se puede regular el derecho del uso de la vestimenta o como cada uno está en la playa, es algo que no se puede prohibir y en las nuevas ordenanzas queda claro, además acto seguido promueve zonas o playas de tradición nudista para que la gente pueda elegir a donde ir".

"Creemos que es imprescindible que se elimine cualquier frase en una ordenanza que regule el nudismo, en un decreto o en una ordenanza en gobiernos de cualquier municipio, porque los ayuntamientos no pueden legislar nada sobre la ropa de los individuos, lo que si pueden hacer es promover o recomendar el uso nudista de determinadas playas del municipio", concluye.

El futuro del naturismo en Granada

A las ya conocidas playas idóneas para practicar el naturismo en la costa de Granada próximamente se podría unir unas más. Desde la Asociación de Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján adelantan a este periódico que han mantenido varias conversaciones y reuniones con el Ayuntamiento de Salobreña, para modificar las ordenanzas y habilitar una playa en la que "la gente pueda estar con tranquilidad absoluta para practicar nudismo". En concreto se trataría de la playa ubicada en un extremo del municipio, colindando con Playa Granada, "es una reserva natural de aves, hemos visitado la zona y nos gusta mucho", explica Pedro Pérez.

"Estuvimos revisando las ordenanzas e Salobreña y descubrimos que eran de 2009, de la misma época que las de Cádiz, y realizadas por el mismo partido político. Tras mostrarle nuestras inquietudes a la alcaldesa, María Eugenia Rufino, y posteriormente al concejal de Playas, Gabriel Alonso, nos pusimos a trabajar porque están de acuerdo en que esa ordenanza tiene que cambiarse".

Y añade que próximamente tienen programada una nueva reunión para "seguir avanzando en cómo debería acabar la ordenanza de playa o la cartelería específica". Un primer paso para buscar que en todos los municipios del litoral granadino se pueda llevar a cabo esta práctica, y "más adelante lucharemos para que se modifique la de Castell de Ferro".

Preocupación en la Joya

Aunque actualmente hay cuatro playas de tradición naturista –Cantarriján y el Muerto en Almuñécar; la Joya en Torrenueva Costa; y el Ruso en Albuñol- hubo un tiempo en el que la Rijana, en Castell de Ferro, también contaba con un nutrido grupo que disfrutaban de este rincón de la Costa Tropical. "Con el tiempo se ha ido perdiendo y ya es casi imposible encontrar a alguien que lo practique, ya ni la clasificamos como una playa de tradición nudista porque se ha perdido", explican desde la AAPNC.

Pero la asociación tiene ahora la vista puesta en la playa de la Joya. "Estamos un poco preocupados con la nueva pasarela que ha instalado el Ayuntamiento, es algo muy llamativo y que podría atraer a muchísimo turismo no naturista, para el turismo está bien pero tenemos dudas de si a corto plazo puede perjudicar al nudismo que se realiza en esa playa, que junto a la de Cantarriján, es una de las que más tradición tiene de la provincia de Granada".