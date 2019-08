En uno de los lugares más bellos de la Costa Tropical, como si de un edén se tratase, está Cantarriján, un paraje natural situado en los Acantilados de Maro-Cerro Gordo sirviendo casi de barrera entre las provincias de Granada y Málaga. El idílico lugar cuenta con una gran tradición naturista donde se puede pasar el día al desnudo en contacto directo con la naturaleza y el entorno.

Precisamente, en este idílico lugar se celebra este sábado un encuentro nudista que está organizado por la Asociación de Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján, en el que se espera contar con la participación de cerca de un centenar de personas llegadas de diversos puntos de la península, que, libres de ropa, disfrutarán de una jornada repleta de actividades organizadas especialmente para la ocasión.

Desde un taller, donde se podrán pintar los cuerpos y después elegirán el más original; pasando por una sesión de yoga al fresco; una convivencia y almuerzo en el restaurante La Barraca, donde lo único que sobrará será la ropa, así como una fiesta final con música en vivo; serán algunas de las actividades que podrán disfrutar los asistentes.

"Las etiquetas sociales se eliminan al desnudarnos. Aquí no importa de dónde vengas o la clase social. Lo único que se mira es que se preserve el medio ambiente, la playa y el entorno de Cantarriján", explica Pedro Pérez, el secretario de la Asociación de Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján.

Pérez invita a los "dudosos" a ir entre semana o en época de menos afluencia de gente para iniciarse en el arte del nudismo aunque ahora sea más difícil debido a la gran cantidad de "gente textil" que hay en la playa durante la época estival.

Y es que Cantarrijan es una playa tranquila que permite relajarse, en la que conviven textiles y no textiles sin mayores prejuicios, aunque "a veces hay quien viene y se sorprende al enterarse de que es naturista porque no hay señalización", reconocen los miembros de la asociación, por lo que reivindican que se señalice correctamente la naturaleza de esta zona.

La Asociación cuenta en la actualidad con 54 socios adultos de Málaga, Granada, Zaragoza, Madrid e incluso Alemania, y vela por los intereses de la playa y su paraje natural protegido en Maro-Cerro Gordo ; además realiza a lo largo del año diversas actividades como rutas nudistas, concursos fotográficos o cenas de encuentro para ver las estrellas.

Playa naturista pionera en España

Cantarriján es la playa nudista más famosa de la provincia de Granada y fue una de las primeras playas de España en ser catalogada oficialmente como naturista, aunque no es la única. El litoral granadino cuenta con seis riberas donde está permitido practicar el naturismo, tres de ellas en Almuñécar –Playa El Muerto, Cantarriján y Calabajío–, la Joya de Motril, la Rijana en Castell de Ferro y El Ruso en Albuñol. Además, habría que sumar el Embalse del Negratín, en la localidad de Cuevas del Campo.

Como en la mayoría de las playas con denominación naturista, en ésta no está prohibido usar el bañador pero Jesús Segarra, presidente de la Asociación APN Cantarriján, anima e invita a todos los indecisos que no saben o no se atreven a dar el paso y de esa forma poder disfrutar de una primera experiencia como nudista en Cantarriján que "quien lo prueba y experimenta esa libertad no vuelve a encontrar sentido a bañarse en la playa con un trozo de tela".

Iniciarse al nudismo

La Asociación Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján, además de salvaguardar los intereses medioambientales de este entorno promueven y fomentan el uso de la playa al desnudo, apostando por la convivencia de los que deciden practicar el nudismo y los que no. Aconsejan quitarse los complejos de la cabeza ya que "no es una pasarela ni un lugar para lucir palmito, que no te aterre tu cuerpo. Nadie es perfecto ni aspira a serlo".

Se trata de una opción sana y respetable para estar en la playa, no es ni el mejor ni el peor lugar para ligar por el hecho de ir desnudos. A la hora de elegir un sitio recomiendan que haya otros naturistas alrededor si es la primera vez, ya que eso dará más confianza, tras los primeros minutos de nerviosismo, la sensación será liberadora.

Desde la Asociación señalan que, tras probar el baño desnudo, nadando y disfrutando con las olas, sin el trozo de tela mojado, se verá una gran diferencia y el bañador no será nunca más una opción.