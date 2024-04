¿Qué pasa con la zona azul de Salobreña?

Durante la época estival encontrar aparcamiento junto al paseo marítimo de Salobreña es una cuestión de suerte debido a la gran afluencia de vecinos y turistas, las máquinas de pago ORA intentan regular el tránsito de vehículos en la zona durante las horas centrales del día. Pese a que el aparcamiento que hay junto a la ribera de la Villa es zona azul, solo hay que pagar por estacionar durante la temporada estival, Semana Santa, fines de semana y festivos.

El resto del tiempo los parquímetros deberían estar apagados o con la suficiente información para que los usuarios no hagan uso de ellos fuera de plazo, algo que no ocurre. Una situación que para el Partido Popular de Salobreña no debería permitirse y que el equipo de Gobierno de la Villa (PSOE-IU-CA-Ciudadanos) debería supervisar el cumplimiento del contrato con Iberpark para el cobro de la zona azul de la playa.

Los populares señalan que el contrato con la empresa para la explotación de las 600 plazas de aparcamiento, se limita a la Semana Santa y los fines de semana posteriores hasta mediados de junio, fecha en la que dicha zona azul estará operativa a diario de lunes a domingo hasta el 15 de septiembre. Sin embargo no existe ningún cartel informativo en dichas máquinas con el horario y fechas de su vigencia, podemos comprobar como las máquinas siguen funcionando y recaudando a diario fuera de las fechas habilitadas en las que además de expedirnos el ticket correspondiente en la fecha y hora en que introducimos las monedas de lunes a jueves aun no vigentes, en vez de pasarnos a las 10 horas del próximo viernes.

Motivo por el que "exigen al equipo de gobierno del cuatripartito que cumpla con su obligación y supervise los contratos vigentes con empresas privadas, este descontrol afea la imagen de nuestra Villa de cara alturismo y ocasionando un perjuicio además a vecinos y vecinas del municipio".