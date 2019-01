La Policía está “reordenando sus comisiones de servicio” para cubrir las necesidades de Motril

El pasado mes de junio, una veintena de agentes de Policía Nacional fueron destinados a Motril como refuerzo para la Operación Paso del Estrecho. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones en las que la dotación suele terminar su comisión de servicio en el mes de octubre, se ha mantenido durante estos meses para dar respuesta a la “masiva llegada de pateras”, con el fin de reforzar la plantilla y apoyar el servicio de prevención en Motril, una demarcación en la que la falta de personal es “alarmante”.

Hace una semana, los sindicatos policiales denunciaron que este refuerzo finalizaría a finales de este mes de enero, una retirada de efectivos que hará que la situación pase a ser “peligrosa”, tal y como afirmó el SUP.

El sindicato afirmó que “día sí y día no, se informa a los ciudadanos que no hay patrullas disponibles para atenderles”. Todo ello por la falta de personal que se ha ido agudizando con el paso de los meses hasta llegar a un “punto crítico” en el que la capital granadina, que también está en déficit, tiene que derivar efectivos a Motril en numerosas ocasiones. “A día de hoy, no se pueden cubrir los servicio de la ciudad y cuando se vayan estos agentes a final de mes, no sabemos qué es lo que va a pasar”, aseguraron desde el SUP.

Ante ello, la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, aseguró ayer que ha estado “en contacto con el jefe superior de Policía y ellos están reordenando sus comisiones de servicio”.

Tal y como indicó López Calahorro, “desde verano hemos tenido un refuerzo que no estaba programado, que se ha considerado oportuno que lo tuviéramos constantemente por la llegada de pateras”. Así, la subdelegada afirmó que “nunca se va a dejar de trabajar de la mejor manera posible para cubrir las necesidades” de la provincia en materia de seguridad.