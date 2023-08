La programación de las fiestas patronales de Motril, en el punto de mira

A poco menos de una semana para que den comienzo las fiestas patronales de Motril y de que vecinos y visitantes se metan de lleno en la celebración de los festejos, la programación de las fiestas grandes no contentan a todo el mundo y ponen sobre el punto de mira la "escasa" oferta de ocio "sin actuaciones musicales, sin animación en las playas, y sin cine al aire libre".

Hace algunas fechas el Ayuntamiento de Motril anunció la programación prevista para las fiestas donde destacaba el regreso de la feria de día a las calles del centro de la ciudad. Desde que se trasladó la ubicación de la festividad, al recinto de la Alcoholera o a la Plaza de España, la afluencia de público en busca de un rato de diversión con amigos y música ha ido disminuyendo con los años.

Sin embargo, no a todo el mundo le ha gustado este cambio de ubicación. Desde el PSOE inciden en que "la feria de día tiene otra vez una falta de calidad en su programación, que provoca que se resuma otra vez en botellones en las plazas, teniendo recintos como la Alcoholera que funcionaron muy bien y están algo más alejados, volvemos a perjudicar a los vecinos y vecinas del centro de Motril. Y la feria de noche vuelve otra vez en su totalidad a un recinto ferial que ya vimos el año pasado como se caía a pedazos por la falta de mantenimiento: casetas medio en ruinas, falta de medios y recursos, problema de accesos".

En la misma línea, el portavoz de Andalucía Por Sí, David Martín, critica la "escasa" programación diseñada, aunque explica que "no es nada novedoso que el Partido Popular no apueste por las fiestas de la ciudad. Durante los cuatro años que no se aprobaron los presupuestos municipales por no tener mayoría suficiente el consistorio motrileño, la partida para fiestas era mínima y heredada del presupuesto municipal prorrogado, los dos ediles que compartieron la responsabilidad tuvieron que recurrir al ingenio para sacarlas adelante".

Martín reconoce que pese a que en el anterior mandato, hasta el último año, no se pudo desarrollar un programa festivo con normalidad por la pandemia, "las fiestas del año pasado fueron criticadas hasta por miembros del equipo de gobierno".

En este sentido, explica que en las pasadas fiestas la anulación de un festival que finalmente se trasladó a Salobreña dejó "sin margen para realizar contrataciones y tampoco se quiso contar con los artistas locales, a los que les hubiera venido muy bien esas actuaciones debido a que la crisis generada por la pandemia se cebó con las actuaciones musicales debido a las limitaciones para concentraciones de público".

Cruces de Mayo

El andalucista señala las Cruces como el punto de inflexión. "El gobierno de García Chamorro se gastó en las Cruces de este año más dinero del que podía porque estaba a las puertas de las elecciones municipales, y ahora como faltan cuatro años para las siguientes piensan que se le va a olvidar a la ciudadanía".

Y lamenta que al analizar el programa de fiestas, la inversión municipal ha sido mínima, "no hay ninguna actuación musical gratuita, por lo que se entiende que los artistas vienen a taquilla. Incluso se han incluido actuaciones de otras casetas que no es la municipal para cuadrar huecos a la hora de maquetar el cartel en la imprenta, y maquillarlo de cara a la opinión pública".

Además, señala que la oferta cultural y de ocio de municipio vecinos, como Torrenueva Costa, Salobreña o Almuñécar mejora cada año "mientras desde Motril la respuesta del PP es hacerse el muerto y dejar que pase otro verano, sin actuaciones musicales, sin animación en las playas, este año hasta sin cine al aire libre".

Por su parte, la concejala socialista, Gádor Domínguez, resalta que "no es de recibo que el gobierno de Luisa García Chamorro abogue siempre por promocionar Motril como una ciudad turística, y nos encontremos con que nuestros propios habitantes se vayan a las fiestas de Almuñécar o a Salobreña en vez de quedarse aquí. Y es que la diferencia de oferta de ambos municipios comparada con la del nuestro es totalmente abismal".

Domínguez incide en que en Motril "no se ha realizado ninguna actividad en todo el verano e incluso se ha perdido el concierto de Los 40 Principales o la Cadena Dial, que ha acabado en Almuñécar también por la falta de interés de nuestro Ayuntamiento. No se quiere invertir en cultura y en ocio para el turismo de Motril, lo que repercute en que la hostelería esté bajo mínimos mientras que poblaciones vecinas como Torrenueva, Salobreña y Almuñécar está todo lleno de personas que consumen y disfrutan en los negocios de la ciudad".