Rescatan a cinco personas a la deriva a consecuencia del reventón térmico en la Costa Tropical

Un reventón térmico ha sorprendido a media tarde a multitud de personas de la Costa Tropical que apaciguaban el calor con un baño en las playas del litoral. Tras el revuelo montado en un principio, con desalojos de playas incluido, efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo han iniciado un exhaustivo dispositivo de búsqueda para comprobar que ningún bañista al que ha sorprendido este temporal dentro del agua, estaba en peligro. Según ha podido saber este periódico, hasta el momento se han conseguido rescatar a cinco personas que se encontraban a la deriva en distintos puntos del litoral.

Una cifra de rescate que podría aumentar ya que varias embarcaciones de recreo habrían rescatado también a otros bañistas.

Durante varias horas se han realizado batidas por todo el litoral granadino. Las tripulaciones de la Salvamar Gienah y del Helimer 215, ambas de Salvamento Marítimo, han rastreado la zona afectada, debido a la presencia de numerosos objetos flotantes como colchones y tablas de paddle surf que han llegado a tres millas de la orilla. Los efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha conseguido rescatar a tres personas que se encontraban a la deriva y con problemas de navegación frente a la playa de Torrenueva Costa y de Carchuna.

Según ha informado el Ayuntamiento de Motril durante la tarde de este domingo en redes sociales, se ha registrado "un reventón térmico con fuertes ráfagas de viento casi huracanados", recomendando a sus vecinos que no saliesen a la calle, una situación que también ha recomendado el Ayuntamiento de Almuñécar.

Vientos que, según apunta los testigos, han ocasionado una manga marina y una tromba en Torrenueva Costa sobre las 20 horas y que ha motivado un empeoramiento súbito de las condiciones en el litoral, con ráfagas fuertes de viento rolando mar adentro, que han sorprendido a numerosos bañistas que estaban en artefactos flotantes, quedando estos a la deriva sin posibilidad de retorno.

Circunstancia que ha motivado la activación de una patrullera del Servicio Marítimo para realizar la búsqueda en la zona y llevar a cabo varios rescates y acompañamientos con Salvamento Marítimo y las embarcaciones de socorrismo de playas, con un resultado de tres personas rescatadas y auxiliadas por la Benemérita que se encontraban frente a la Playa de la Joya y de Carchuna.

Por otra parte, una motora que estaba por la zona ha rescatado a otras dos jóvenes que también tenían problemas de navegación y las ha trasladado a la Marina Seca del puerto del Motril.

Según apuntan fuentes de salvamento a este periódico, en la zona se mantiene un servicio de vigilancia preventiva con la presencia de una embarcación de Salvamento Marítimo y una patrullera de la Guardia Civil.

De igual forma, el helicóptero Helimer de Salvamento marítimo se encuentra haciendo batidas por la zona ante la posibilidad de que hubiera alguna persona más en situación de peligro, aunque por el momento no hay reportes de personas desaparecidas.