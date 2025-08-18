El reventón térmico de la Costa visto por los propios granadinos

El reventón térmico que sacudió ayer la Costa Tropical sorprendió a miles de personas que pasaban su jornada apacible en la playa, tomando algo en bares y chiringuitos o simplemente en la calle de camino a alguna parte. Todo ocurrió en cuestión de minutos, un poco antes de las 20:00 horas se levantó un viento "casi huracanado" y muy cálido que desató la locura. Según confirman desde el servicio de socorrismo de playas en Motril, el episodio estuvo acompañado de dos tornados y una manga marina, por lo que rápidamente tuvieron que desalojar a miles de personas que se encontraban en el arenal o en el agua. Una situación que se repitió por toda la costa.

Durante esos minutos que duró el episodio se vieron sombrillas volando, pero también neveras de playa, algún que otra tabla de paddle surf y hasta una piscina que iba a ser colocada en una urbanización en obras en la zona de Playa Granada. El centro coordinador de Emergencias recibió más de una veintena de llamadas alertando de desprendimientos de ramas, macetas caídas o personas atrapadas en el agua. Varias embarcaciones de recreo y efectivos de Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo rescataron a al menos siete personas que quedaron a la deriva una vez finalizó todo, y los servicios, tanto de salvamento como del marítimo se quedaron por la zona dando batidas por si encontraban a alguien más con dificultades.

Desde el mismo momento son cientos los vídeos que los propios usuarios han ido subiendo a las distintas plataformas de redes sociales para compartir con el resto del mundo lo que sucedió en puntos de Almuñécar, Motril, Salobreña o Torrenueva Costa, mostrando una imagen más completa del día.

Uno de los vídeos lo compartió en X @Jp3motril en el que se puede ver el vendaval en Motril desde lo alto y como una gran nube se posó sobre Motril.

Otra usuaria, Eva Ballesteros, señalaba que "no sé si esto se considera huracán o que contra ha pasado en Playa Granada (Motril), pero lo que acabamos de vivir los que estábamos en la playa ha sido muy heavy. Espero que todos los bañistas estén bien… Han desalojado la playa rápido".

En Salobreña tuvieron que rescatar a varias personas que se encontraban en el agua en los hidropedales y la tormenta de arena sorprendió a muchos.

Otra usuaria, Laura Bueno, expone que "menudo susto esta tarde en Torrenueva. Un reventón térmico arrasó con sillas, sombrillas, y plásticos volando por el aire. El viento caliente como el del Sáhara levantó cortinas de aire, tiró contenedores y todo para el mar. Niños y adultos con ataques de ansiedad, locura".