'La revolución del silencio mágico', el primer documental sobre mindfulness de un profesor de Motril

El nivel de estrés de los alumnos y profesores de los distintos centros educativos, por líneas generales, suele ser muy alto. El ruido característico de las aulas de colegios e institutos, ligado al trasiego de trabajo que suelen tener, deriva en muchas ocasiones en que los alumnos no puedan aprender, "no por falta de capacidad, sino porque están demasiado alterados o distraídos como para que el cerebro aprenda".

Motivo por el que el profesor y docente en el IES Javier de Burgos de Motril, Antonio Castellón, puso en marcha hace unos años una asignatura sobre educación emocional y mindfulness, con el objetivo de mejorar el rendimiento, promover el desarrollo de alumnos y profesores, y promover el bienestar emocional. Una aventura que, tras cerca de ocho años de perfeccionamiento y aprendizaje, y descubrir que no se podía trabajar de la misma forma con niños y con adultos, han conseguido llegar al estado actual.

Castellón explica a Granada Hoy que llevaba tiempo queriendo materializar lo que el enseña día a día en las aulas. "Se presentó la oportunidad de realizar un proyecto en el Javier de Burgos junto a algunos niños y madres. Pedí permiso para grabarles y tener el material de apoyo para otros cursos. El material resultante fue tan bonito, las relaciones que se crearon y los momentos emotivos, que no tenía sentido guardarlo".

Tras esa primera toma de contacto, este profesor de Motril fue añadiendo más material educativo, "me llevaba la cámara a todos lados, y si no siempre algún compañero me ayudaba. Durante algo más de cuatro años se ha estado rodando en varios centros educativos de la provincia de Granada".

Así nace La revolución del Silencio Mágico. Mindfulness en la educación, un documental con el que intentan mostrar distintas experiencias que puedan inspirar a otros docentes de todos los ámbitos que "quieran hacer una escuela más humana, pero que tienen a la vez miedo de aplicar el mindfulness dentro de las clases, que vean que es posible".

En este sentido, avanza que "hay muchos testimonios donde se reflejan los beneficios de esta práctica, además se enseña a aplicar las distintas técnicas para aprender a llevarla a cabo y que sean efectivas y que los niños respondan bien", e incide en que otro de los objetivos que se pretenden es el de inspirar a las familias para que traten de incluirlas dentro de sus casas.

Y agradece la participación de numerosos expertos que participan realizando reflexiones sobre la aplicación de esta técnica de meditación en la educación, que cuenta con bases científicas y que mejora la relación de los usuarios consigo mismos y con su entorno. Entre ellos Dokushô Villalba, maestro Zen y creador de programas de mindfulness desde una perspectiva budista; Vicente Simón, exponente de la Compasión en España, psiquiatra y Catedrático de Psicobiología; David Rubiño, psicólogo sanitario con amplia experiencia en trabajo con niños y adolescentes; Sergio Noguerón, filósofo; Olga Martín, especialista en autoconocimiento; Vicky, especialista en yoga; Fidel Delgado, conocido psicólogo, autor y conferenciante; Fabiola Rivilla, pedagoga y asesora de formación.

Interesados en América Latina

Documental que presentan en el Aula Magna de la Facultad de Educación de Granada, con la idea de que otros educadores vean los beneficios que aporta este método de meditación, y por el que ya se han interesado varios centros de Colombia, México o Argentina.

Antonio Castellón señala que "la idea es mandarles el documental para que ellos hagan proyecciones en sus centros y utilicen los materiales de apoyo que lo acompañan" para dotar a niños, adolescentes y docentes de herramientas suficientes para gestionar sus emociones y pensamientos y "hacerles adultos sanos y equilibrados".

Una dilata experiencia

Este profesor de Motril cuenta con una amplia experiencia en la docencia, además ha formado a una gran cantidad de profesores de Educación Primaria y Secundaria de distintos puntos de España, por lo que su metodología ha conseguido llegar a miles de alumnos de toda Andalucía.

Además, su programa didáctico ha sido abordado en distintos seminarios que se han impartido en los Centros de Profesorado (CEP) y en diversas universidades andaluzas.

Castellón cuenta con el éxito de su publicación 'El Poder de la Educación Mindfulness', en la que analiza la influencia que se puede tener en los hijos, así como en el propio desarrollo personal y emocional, tanto de los padres como de los docentes.

Asegura que quiere seguir trabajando en varios proyectos más del ámbito educativo, y quiere centrarse próximamente en la elaboración de otro documental o un libro "aún está todo en una fase muy inicial", sobre la adolescencia, "lo que sí se seguro es que seguiré con el tema de la educación".