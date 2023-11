El ron de Motril se cuela en la academia de 'OT 2023'

La nueva edición de Operación Triunfo lleva menos de una semana en funcionamiento y ya está dando mucho de que hablar por la gran expectación que han levantado los 16 concursantes de la Academia más famosa de la televisión. Los participantes viven con intensidad cada día y, como es normal, en sus ratos libres aprovechan para hablar de sus vivencias, gustos o inquietudes, y en una de esas conversaciones se ha colado Ron Montero.

Ha sido durante el desayuno. Chiara empezaba a cantar el clásico navideño de 'All I Want For Christmas Is You' de Mariah Carey en español, en ese momento Violeta desvelaba que ella había realizado un anuncio, tras unos segundos de duda por no saber si podía decir el nombre de la empresa, -ya que una de las directrices que le dan todos los años a los concursantes es que no hablen de marcas-, la motrileña se tiraba al ruedo y lo contaba. "Ron Montero, el mejor del mundo entero", así comenzaba a explicar la de Motril que había participado en un anuncio de la empresa motrileña.

Tras quedarse a las puertas de participar en la Gala 0 de la edición de 2020, la motrileña hizo varias colaboraciones con la empresa ronera, entre ellas un anuncio para felicitar las fiestas donde Violeta interpretaba en el Teatro Calderón de Motril el clásico de Mariah Carey en español.

Los compañeros mostraban interés por esta faceta de la granadina, y Juanjo no dudaba en preguntarle por el producto. Violeta explicaba que es un ron que "se fabrica en barrica de roble, el único de Europa y se fabrica en Motril". Tras asegurar que "está super rico", le prometía al compañero de concurso que le llevaría una botella, para pasar a explicar las distintas variedades de ron disponibles en la empresa.