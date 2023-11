¿Quién es Violeta Hódar, la concursante de Motril que participa en OT 2023?

Las puertas de la Academia más famosa de la televisión vuelven a abrirse una vez más para ofrecerle a sus 16 concursantes todo un Máster de la industria musical. Cada semana, en una gala con público en directo, los concursantes competirán y demostrarán sus habilidades sobre el escenario con la intención de convertirse en los próximos ganadores del talent musical, y entre ellos se encuentra Violeta, la motrileña de 22 años, que acaba de terminar la carrera de Comunicación en la ESCO de Granada y una habitual durante los últimos meses en los informativos de Telecinco como reportera.

Se presentó al casting de Madrid y fue la última aspirante de todos los casting en conseguir el beneplácito del jurado. Durante su presentación explicó que lleva toda la vida metida dentro del mundo de la música, ya que estuvo en el Conservatorio desde los 8 a los 18 años, y su instrumento principal era el clarinete. Violeta se presentó al casting de OT 2020 y se quedó a las puertas de llegar a la gala 0.

En el vídeo de presentación que cada concursante ha publicado para que los seguidores del formato puedan conocerlos en más profundidad, Violeta asegura que ha aprendido que a la primera puede que no salgan las cosas, pero "la perseverancia hace que la vida te de segundas oportunidades", en referencia a esta nueva oportunidad tras quedarse en el paso previo de llegar a la gala 0 en la edición de 2020. "He confirmado que lo que más me gusta es la música y pasármelo bien con a gente, pero sobre todo he aprendido que las cosas no siempre tiene que salir a la primera, y no por eso hay que rendirse". Por otra parte, ha asegurado que con quién más ha congeniado durante este tiempo es con Denna, Paul y María, pero con Denna no se ha separado ni un momento desde que coincidieron en el aeropuerto, y junto con Salma han formado un grupo y se autodenominan como 'Las SuperNenas'.

Sobre la pregunta de qué consejo se daría a sí misma si pudiera retroceder en el tiempo al inicio del casting, la de Motril lo tiene claro y asegura lo ha afrontado bastante bien porque "en ningún momento he sido consciente de lo que significaba seguir pasando, sino que pensaba en que me lo iba a pasar bien, estaba con gente que me caía bien", aunque reconoce que ha querido hacerlo lo mejor posible en cada paso dado porque "conozco hasta donde puedo llegar y quería entregar la mejor versión de mi misma. Ha sido guay que no me lo he tomado como una competición, sino que simplemente he disfrutado de la experiencia".

Como artista se describe como alguien que transmite sensibilidad, que cuenta con un gran abanico de referentes y que cuenta con formación. Asegura que no es nada supersticiosa pero reconoce que, a veces, cuando le sale la hora capicúa en el teléfono -11:11, 22:22- le da un beso al móvil, se pone el dedo en la nariz y pide un deseo. Si tiene algún collar, pulsera o anillo de alguien cercano, le gusta llevarlo para sentirlos cerca.

Reconoce que tiene "miles de referentes artísticos" porque escucha mucha música y "creo que de cada género se puede sacar algo, al igual que de cada artista", y destaca el dominio del piano de Nina Simone, además de su voz y la implicación social, de Beyoncé la forma en la que trabaja sus espectáculos y "la importancia que le da a la experiencia del que lo está viendo"; "creo que cuando realmente me gusta alguien es porque lo admiro".

Durante su paso por la Academia le gustaría interpretar Express - Burlesque Original (Christina Aguilera) con Denna.

A título más personal, Violeta asegura que es una persona muy leal, le gusta mucho escuchar a la gente, y que tiene muy claro las cosas que le gustan y las que no. En el lado contrario de la balanza reconoce que es un poco cabezona, "aunque creo que es porque realmente llevo razón", que es un poco desordenada y que suele llegar tarde a los sitios.

Sus gustos musicales

Última canción escuchada: Naughty Girl (Beyoncé)

Canción en bucle: Dolerme (Don't Hurt Me) (EJ Marais & Habla de Mí en Presente)

Álbum que define su vida: Motomami+ (Rosalía)

Último concierto: Granada Sound

Colaboración más esperada: Kanye West y Rosalía

Canción para funeral: Lacrimosa (Vienna Mozart Orchestra) y Crazy in Love (Beyoncé)

Canción para boda: At Last (Etta James)

¿Con quién colaboraría?: Judeline

Favorito de OT: Natalia Lacunza y Amaia

Canción para estar más triste: Su lista Sad Max de Spotify

Canción para perrear: Pobre Diabla (Don Omar), Work (Rihanna) y Naughty Girl (Beyoncé)

Sería telonera de... Frank Ocean