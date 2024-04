Penúltima jornada en División de Honor con todo por decidir

A falta de dos jornadas para que acabe la temporada en División de Honor, tres de los cuatro granadinos tienen todavía mucha tela que cortar en los dos partidos que quedan.

En primer lugar, el Churriana CF visita al Huércal a las 12:00 horas en un encuentro donde no pueden perder, ya que se enfrentan a un equipo ya descendido, y todo lo que no sean tres puntos les haría decir adiós a las posibilidades de subir a Tercera RFEF. Los churrianeros vienen de perder el derbi frente al Atarfe, mientras que el Huércal empató a tres frente a la UD San Pedro. La gesta es difícil pero no imposible, ya que un pinchazo de los malagueños, del Martos o del Alhaurino dejaría toda la emoción para la última jornada, donde los churrianeros jugarán en el Frascuelo.

A la misma hora comenzará el duelo entre Martos y Almuñécar City, y aunque los sexitanos estén descendidos, podrían hacerle un gran favor a sus vecinos de Churriana en caso de quitarle algún punto al Martos, que es cuarto y le saca a estos dos puntos. El equipo granadino está cuajando una temporada nefasta, la cuál se ha pasado en descenso prácticamente entera, y los jienenses vienen de empatar a uno frente al Benagalbón.

También a las 12:00 horas tendrá lugar un partidazo, el derbi provincial entre Loja y Atarfe Industrial, dos equipos que se juegan muchísimo. Los lojeños aspiran a entrar en posiciones de Copa Andalucía ya que son séptimos con 44 puntos, pero tienen a solo uno al Alhaurín de la Torre por lo que no pueden perder. Lo mismo o más para el cuadro atarfeño, que es undécimo y está fuera de descenso, pero tiene a un sólo punto el puesto de posible descenso por arrastre, que ahora mismo ocupa el Benagalbón.