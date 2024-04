La solución al conflicto con la Policía Local de Granada se enquista tras el rechazo del Pleno a una moción del PSOE

El rechazo de los agentes de la Policía Local al nuevo sistema de turnos propuesto por el Ayuntamiento de Granada ha sido uno de los puntos calientes del Pleno de este viernes. La protesta convocada en la plaza del Carmen por empleados municipales de servicios sociales y jardines contó también con la presencia numerosa de representantes del cuerpo policial y de los Bomberos de la capital. De hecho, al inicio de la sesión plenaria, estos subieron al salón e interrumpieron las intervenciones de forma pacífica mostrando sus pancartas de protesta. Luego continuaron la concentración en la calle a las puertas del Consistorio.

La situación de la Policía Local se debatió en una moción presentada por el PSOE, y que fue rechazada con los votos de la mayoría absoluta del PP mas los dos de Vox, donde se pedía un "impulso anual a las promociones de nuevos agentes necesarias para cubrir las plazas vacantes por jubilación", así como la aplicación de la directiva de la UE que evite una "condena judicial" al Ayuntamiento. Por último, el tercer punto pedía un consenso "con los sindicatos policiales" para "la nueva reorganización de turnos y destinos, respetando los derechos laborales" de los Policías.

La concejal de Seguridad Ciudadana, Ana Agudo dudó de los datos presentados por los socialistas en la moción. La edil dijo que "a día de hoy" en la Policía Local de Granada "hay 429 efectivos, no 365", cifras que contraponen las del PSOE, que indica que son 485 agentes, de los que 120 están en segunda actividad y no prestan servicio en la calle. "No han sido los adalides de la contratación en la Policía", criticó Agudo al PSOE, aunque admitió que "somos conscientes que hay que seguir reforzando" al cuerpo porque "es una población envejecida".

Agudo dijo que Granada no está "tan mal" en comparación con otras ciudades. En la capital hay 2,1 agentes por cada mil habitantes, cifras mejores que Sevilla (1,49) o Málaga. "No somo ni de lejos los que peor estamos", afirmó.

El quid de la cuestión llegó con los turnos, que Agudo achacó a la "mala organización" que heredaron del anterior gobierno municipal socialista. "Tenemos 40 patrullas en semana y 11 teóricas los fines de semana. De acuerdo con el convenio que firmaron ustedes, los asuntos propios de los agentes se hacen los fines de semana, dejando en ocasiones una, dos o tres patrullas ordinarias. Esto es grave", dijo Agudo, quien sentenció que "no es lógico que el 55% de la plantilla no trabaje sábados y domingos". Aun así, "estamos intentando llegar a consenso pero no plegarnos a peticiones de sindicatos".

Raquel Ruz contestó que "no es cierta esa organización de turnos": "Dejamos diez patrullas y dos equipos de atestados. Le están informado mal. Han obviado escala ejecutiva y han confiado en cuatro personas que están llevando al caos a la Policía Local".

También afeó a la concejal que en la negociación no se trata de "imponer" sino de "negociar", para lo cual "se necesita que ambas partes cedan". Así, ha considerado que desde el gobierno municipal "han faltado respeto a plantilla", desvelando acusaciones de "peseteros" o de ser "la peor policía de Andalucía" desde la Jefatura, en palabras de Raquel Ruz. "Han hecho retroceder a la Policía treinta años. No tienen idea de lo que están haciendo. Están improvisando. No escuchan a la plantilla", sentenció la socialista.

Este pasado jueves, tras una asamblea de trabajadores de la Policía Local, los sindicatos SIPLG, UGT y CSIF rechazaron por unanimidad la propuesta de turno "impuesta por la Jefatura" acordando continuar con las acciones de protesta previstas. En este sentido, dijeron que está "en riesgo la celebración de la Media Maratón", que coincide al final de la semana que viene, el sábado 4, con las cruces, y "del Corpus por la falta de agentes voluntarios con los que reforzar el servicio".