El Granada lleva descendido desde noviembre

El Granada está a un paso de certificar su descenso matemático a Segunda División, aunque la triste realidad es que el equipo ya lleva meses descendido. En concreto, desde noviembre. La llegada a finales de ese mes de Cacique Medina a un equipo que no funcionaba fue el paso definitivo que los rojiblancos dieron hacia la Segunda División.

Estaba claro que la presencia de Paco López en el banquillo ya no era positiva para el equipo y que era necesario un cambio. El problema fue la elección del entrenador. Los despidos de unos los hacen buenos los sustitutos, ni más ni menos. Y Medina, en este caso los que decidieron elegir a un desconocido sin experiencia en España, hizo mala la destitución de Paco López.

Ahí confirmó el Granada su descenso a Segunda, en noviembre. Pese a que los números lo hagan efectivo este próximo fin de semana, en el mejor de los casos el siguiente, las sensaciones y lo que muestra el equipo desde el punto de vista futbolístico indican que el plantel lleva meses en Segunda.

De hecho, no son pocos los que vaticinaban ya el desastre en verano, cuando el equipo no se reforzó lo suficiente y dejó posiciones, como la portería o la defensa, sin el nivel mínimo exigible para competir en la máxima categoría nacional. Porque ya entonces, pese a que García Amado dijo aquello de que no había más fichajes porque no había posiciones a reforzar, se podía adivinar lo que iba a terminar ocurriendo.

Sandoval se quiere quedar

La llegada de Sandoval ha servido para que el Granada deje de hacer el ridículo en sus partidos y sea capaz de competir hasta final de temporada, de no dejarse arrastrar por los terrenos de juego, aunque segundas partes como la del partido ante el Sevilla te las firma perfectamente el Cacique Medida en su etapa.

El equipo volvió en el Sánchez Pizjuán a sus vicios del pasado. Jugadores contemplativos en los goles del rival, bajada de brazos mucho antes del final, jugadores que entran desde el banquillo y no aportan nada, titulares que no aprovechan su oportunidad… tras una primera mitad aseada y bastante decente, la segunda fue para olvidar, sin entrar a analizar el potencial de un Sevilla que ha despertado de la mano de Quique.

Sandoval está deseando quedarse a entrenar la próxima temporada en el Granada. Niega en público que ese sea su objetivo, como es obvio, pero continuamente hace guiños ante los micros y fuera de ellos hacia una posible continuidad. Casi todo el mundo coincide en que no sería lo adecuada, ya de hecho una vez se hizo y no funcionó, aunque un club que renovó a Karanka después de no ser capaz de descender al equipo es capaz de cualquier cosa.

No se le puede negar al madrileño su valor para coger este equipo moribundo y su capacidad para hacer que se vaya a Segunda con dignidad, aunque de ahí a Segunda haya un abismo. Él está en todo su derecho de reivindicarse. Ahora le toca a los dirigentes nos hacer el canelo, algo en lo que suelen ser especialistas.

Dirigentes ineptos

Obligar a los abonados a sacar un suplemento de treinta euros para presenciar el partido ante el Real Madrid es la última broma de mal gusto que estos incapaces y detestables dirigentes rojiblancos. Pese a que en su momento se valoró retirarlo y no completar el engaño y el atraco perpetrado a los socios en verano, cuando se les mintió descaradamente, al final se ha mantenido el suplemento.

El Nuevo Los Cármenes se llenará el sábado de aficionados del Real Madrid que vayan a ver al equipo blanco celebrar el título de liga, ya sea con entradas o con abonos de socios rojiblancos. Eso no es lo malo. Lo peor de todo es que desde el propio club se incita y se promueve que el seguidor del Granada no vaya al estadio, pese a ser el único que ha estado a la altura en esta temporada para olvidar.