La Granada judicial de 2030: así queda la planificación de sedes

Granada es capital judicial de Andalucía según el Estatuto de Autonomía andaluz al albergar la sede del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad en el histórico edificio de la Chancillería de la céntrica y turística Plaza Nueva granadina. Pero pese a este rango no tiene a día de hoy Ciudad de la Justicia, de la que sí disfrutan otras capitales. De ahí la reivindicación, ya histórica, de la ciudad y de todos los operadores judiciales de contar con una Ciudad de la Justicia que termine además con la dispersión de sedes que sufre la ciudad, con juzgados repartidos entre Plaza Nueva y Caleta.

Hace unos meses se alcanzó un acuerdo entre la Junta de Andalucía y los operadores jurídicos para dotar a Granada de esa Ciudad de la Justicia que tanto anhelaba. Un acuerdo que supone la compra del Cubo a CaixaBank, una operación ya cerrada en 22,3 millones de euros pero aún sin materializar ya que todavía no se ha firmado el contrato de compraventa entre la Junta y la entidad bancaria que ya, no obstante, ha diseñado su plan de salida del Cubo para dejar este verano las dependencias libres y que pueda comenzar la adaptación del edificio de oficinas a juzgados. Para esa firma aún no hay fecha pero tendrá que ser este año. En el Cubo se ubicará toda la jurisdicción Civil que ahora se reparte entre Caleta y el edificio judicial de Plaza Nueva frente al TSJA. Pero el acuerdo tenía su letra pequeña: los operadores jurídicos aceptaban el traslado a la zona Sur de la ciudad si se garantizaba la construcción de otro edificio en la parcela próxima que en su día se reservó para hacer el espacio escénico. Porque todos coincidían en que no se podía solucionar la dispersión con más dispersión y reclamaban esa segunda fase como obligatoria para poder contar con una Ciudad de la Justicia real al poder después llevar la jurisdicción penal a ese segundo edificio y ya sí contar con todos los juzgados en ese entorno dejando solo al TSJA en la Chancillería.

Ese acuerdo lo ha defendido la Consejería en Granada en varias comparecencias del Consejero de la Junta en la ciudad pero no está reflejado aún en ningún documento negro sobre blanco. Hasta ahora es solo la palabra del acuerdo alcanzado. Pero las alarmas han saltado esta semana cuando se ha conocido el Plan de Infraestructuras Judiciales de la Junta 2023-2030, el documento que recoge toda la inversión en sedes judiciales en Andalucía en este periodo, y en el que reconoce que la "ausencia durante décadas de un compromiso real con la Justicia y sus infraestructuras" ha tenido como consecuencia la dispersión que afecta a 26 partidos judiciales, entre ellos Granada. Y mientras sí que está reflejada en la planificación toda la operación del Cubo y la inversión en mejoras también comprometidas para el edificio de La Caleta y la Chancillería, sede del TSJA, no aparece nada en ese plan de la segunda fase de esa Ciudad de la Justicia de Granada. ¿Cómo se va a recoger la construcción del segundo edificio judicial junto al Cubo? ¿Para cuándo se espera? ¿Habrá un plan posterior que lo incluya? Dudas que han llevado a plantearse que Granada vaya a tener efectivamente una Ciudad de la Justicia (a la que no se hace alusión con este nombre en el plan para Granada) pero que dejan una realidad inmediata: Granada pasará de tener dos sedes judiciales a tres por lo menos hasta 2030. Más dispersión.

La Junta de Andalucía no ha respondido aún a estas preguntas y emplaza a futuras visitas del consejero de Justicia a Granada. Esta semana ni el propio Nieto ni el presidente, Juanma Moreno, han respondido a estas incógnitas en visita a la ciudad, concretamente al TSJA. A nivel andaluz dijo que todas las capitales contarán con ciudades de la justicia, pero sin alusión concreta a Granada. Solo la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, se ha posicionado a preguntas de este periódico defendiendo el acuerdo alcanzado en el que ella misma participó pero asegurando que corresponde a la Junta dar los plazos y planificación. Pero confía en la palabra de la Junta con Granada y no pone dudas a que habrá una segunda fase como se acordó con los operadores jurídicos, aunque no será simultánea al traslado al Cubo. Mientras, el Ayuntamiento hace sus deberes y cederá a Justicia el solar, que en su día se cedió a Cultura para espacio escénico y que revertió a la ciudad durante el anterior mandato tras 17 años sin uso. Pero esa cesión tiene sus procesos urbanísticos y administrativos (estará incluido para ese uso en el nuevo Plan General de Ordenación Municipal) que también hay que salvar y ponerse después a hacer un proyecto de edificio que se lleva varios años.

El análisis del PIJ desvela cómo será el puzzle judicial en Granada hasta 2030. Un plan que ya anticipa que "no debe limitarse a construir edificios, debe aspirar a crear un nuevo ecosistema pensado para las personas" y que recoge una ordenación de los recursos en base a tres tipos de infraestructuras: ciudades de la justicia, complejos judiciales y sedes judiciales. Y ahí está una de las claves, analizada esta semana por este periódico. El plan redefine conceptos y considera ciudad de la justicia un edificio que albergue 15 órganos judiciales, lo que hará que por ejemplo el edificio de la Caleta en Granada, que engloba hasta 44 órganos judiciales en su interior, sea considerado ciudad de la justicia, que queda definida en el plan como "equipamientos que, ahora o antes del 2030, acojan quince o más órganos judiciales o estén establecidos en las capitales de provincia y atiendan a más de 150.000 personas". Además, añade que "son las grandes referencias del servicio en el territorio", y que "en ellos se ubican o se podrán ubicar los servicios dependientes de las Audiencias Provinciales". Con esa definición, Granada podrá tener hasta tres ciudades de la justicia entre Caleta, el futuro Cubo y el área Plaza Nueva si se suman los juzgados del edificio de la Chancillería y el de enfrente. Aquí ha estado la primera letra pequeña del plan, que se considera un "plan holístico" del que surja "el nuevo modelo de justicia de Andalucía y que recoge mejoras de organización, sedes y digitalización y la movilización de unos 1.500 millones de euros antes de 2030 para cubrir todas las necesidades detectadas. El cuerdo es destinar al menos 15 millones de euros al año y recurrir a fondos europeos por primera vez para rehabilitar infraestructuras judiciales, además de incluir la colaboración público-privada para "sacar adelante los proyectos más ambiciosos", que no se definen, y utilizar lo conseguido con la venta de inmuebles liberados para financiar nuevas actuaciones.

El plan también quiere reducir a la "mínima expresión" el recurso del alquiler, que quiere reducirse de 96 contratos actuales y 17,3 millones de euros pagados en 2022 en alquileres, a 6 o 7 y 1,8 millones de euros "en el peor de los casos". Y uno de esos 6 o 7 que quedarán en Andalucía estará en Granada, en Almuñécar.

En total, en Granada está prevista la inversión durante el PIJ de 47,6 millones. De ellos, 40,9 serán en la capital, con 34,7 millones para compra y adaptación del Cubo y el resto para mejoras en Chancillería (1,1) y Caleta (5,1).

Intervenciones en la provincia durante las cuatro fases del plan

El PIJ está dividido en cuatro fases bianuales hasta 2030. La primera hasta 2024 para definición del plan y estudios previos; la segunda 2025-2026 para impulsar proyectos ya definidos o urgentes y cierre de negociaciones; la tercera 2027-2028 para definición de proyectos menos desarrollados y problemas de tramitación o financiación; y la cuarta 2029-2030 para proyectos que requieran mayor periodo de tramitación y el cierre de las ejecuciones de proyectos iniciados en fases anteriores. Y en todas las fases hay actuaciones previstas en Granada.

En la fase I hasta 2024 se recoge la "compra nueva sede" en Granada, la del Cubo, que tiene que firmarse este año, como se preveía aunque se llegó a decir en su día incluso que en 2024 podría abrir ya algún juzgado pero finalmente se reserva el año para cerrar la compra ya que la adaptación del edificio está registrada en la siguiente fase. La compra se fija en el plan en 22,3 millones acordados con CaixaBank y es una de las tres compras de edificios recogidas en el PIJ junto a otras dos en Cádiz y Sevilla.

La fase II (2025-2026) recoge en Granada la "adaptación nueva sede", que será la que permita adaptar el edificio del Cubo a las necesidades de los juzgados, con salas de vistas, despachos y otras necesidades específicas. Una reforma y traslado que se llevará, según dijo Justicia, unos 12 millones de euros. Esta fase II también incluye en Granada la actuación de rehabilitación de edificios históricos (en la antigua Chancillería).

Ya en fase III (2027-2028) se incluye una nueva actuación en "rehabilitación de edificios históricos" en Granada y la mejora en el partido judicial de Loja de la eficiencia energética.

Para la ultima fase, la IV, a desarrollar entre 2029 y 2030, se reserva el mayor número de actuaciones en la provincia de Granada: mejoras de eficiencia energética en las sedes judiciales de Baza y Huéscar, ampliación del complejo judicial de Motril y renegociación y ampliación del alquiler en la sede judicial de Almuñécar. Por ejemplo, en esta última fase sí se recoge la construcción de nueva sede en la ciudad de la justicia de Sevilla (en el complejo de Palmas Altas), como tendría que reflejarse para la construcción del nuevo edificio en el solar cercano para la ciudad de la justicia de Granada, pero no aparece.

De edificios de nueva construcción en Andalucía incluidos en el plan, 27 en total, solo dos son para Granada: la ampliación de Motril, para lo que se estiman 2,5 millones, y otra obre nueva en Órgiva por 4,2 millones. En este concepto, por ejemplo, hay 14,4 millones para la ampliación de la ciudad de la justicia de Málaga y 82,3 millones para nuevos edificios en Sevilla.

En cuanto a la rehabilitación, no hay intervenciones en Granada, que sí está en el capítulo de "edificios que requieren de adecuación". Estos son la Chancillería, donde se invertirán 1,1 millones; la sede de la Caleta, donde se destinarán 5,1 millones en mejoras una vez desalojada la jurisdicción civil al Cubo, y los 12,4 millones para la adecuación del Cubo a sede judicial además de la inversión de la compra.

Con este plan, Granada llegará a 2030 con una renovada sede en la Caleta para la jurisdicción penal, una modernizada Chancillería y el edificio del Cubo agrupando toda la jurisdicción civil. Tres sedes. Para lo demás, habrá que esperar.