Granada sin ciudad de la justicia: El plan de sedes judiciales hasta 2030 mantendrá la división entre el Cubo y la Caleta

Hace poco más de un mes, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, estableció la que sería la hoja de ruta de la Justicia granadina, que empezaría por el traslado de todos los servicios de la jurisdicción civil al edificio del Cubo, a la que le seguiría una "actuación importante de mejora" en Caleta, que albergará la jurisdicción penal, y "a medio o largo plazo", la construcción de otro edificio en el antiguo solar del espacio escénico colindante al Cubo, con lo que se contaría con dos edificios judiciales con todas las jurisdicciones unificadas, lo que sí se podría considerar una verdadera ciudad de la justicia como las de otras capitales andaluzas. Ese "medio o largo plazo" apuntado por Nieto empieza a concretarse ahora con el Plan de Infraestructuras Judiciales (PIJ) que prepara la Junta y que abarcaría hasta 2030, pero el documento no recoge la unificación completa.

En el borrador del PIJ, consultado por este periódico, se destina una cantidad algo superior a los cinco millones de euros para el inmueble de Caleta, dentro del apartado de edificios que requieren adecuación, el mismo apartado en el que también se informa de casi 12 millones y medio para el Cubo, que se suman a los 22,3 millones ya anunciados para la compra del edificio. Ambas actuaciones se desarrollarán a partir del año que viene y tienen como horizonte temporal 2030, por lo que la unificación judicial completa, prometida por la Junta a los agentes judiciales, tendrá que esperar, como mínimo, a la próxima década, si es que hay un nuevo plan de infraestructuras.

De seguir al pie de la letra lo dispuesto en el PIJ, la compra del Cubo, que se incluye en la primera de las cuatro fases, debería efectuarse en 2024, algo de lo que siempre se ha mostrado confiado el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, y que todo parece indicar que se cumplirá, dado que Caixabank, actual propietaria, ya ha anunciado a sus empleados los planes de traslado este verano. La mayoría de ellos irá al Comercial Serrallo.

En cuanto a la rehabilitación de Caleta, incluida en la segunda fase, debería realizarse a lo largo de 2025 y 2026, al igual que la adaptación del actual edificio de Caixabank, una vez sea propiedad pública. Por tanto, cuando la Junta disponga del inmueble todavía tardará al menos uno o dos años en su adecuación, según los plazos previstos en el documento.

También se incluye en este apartado otro de los puntos indicados por Nieto, la remodelación de la Real Chancillería, que es "la referencia de la justicia a nivel andaluz, nacido por y para la justicia hace ya muchos siglos y que tenemos que seguir cuidando", en palabras del consejero, para quien este edificio, sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía "tiene también un uso diario y tenemos que dotarlo de las necesidades que los medios a día de hoy requiere un servicio tan complejo y importante".

Esa modernización, incluida en la tercera fase a desarrollar a partir de 2027, apuntada por Nieto parece que finalmente tendrá un coste de algo más de un millón de euros, según se recoge en el Plan de Infraestructuras. Pese a todo, tanto en el edificio de Plaza Nueva como el de Caleta (y el resto de edificios), la Consejería indica que las cantidades indicadas en el PIJ son estimaciones y que podrían modificarse en el periodo de contratación.

Un plazo difícil de dar

Al igual que el precio final, las estimaciones para la reunificación completa mediante dos edificios contiguos en la zona Sur, son tan solo estimadas y de momento, y a la luz del planning del PIJ, parece que como mínimo será a partir de 2030. De hecho, el propio Nieto ya reconoció el pasado diciembre, que "el plazo para que esté ya todo unificado y construido el segundo edificio no es fácil dar", y ponía como ejemplo los traslados en Sevilla a Palmas Altas: "Estamos hablado de un tiempo muy importante, hay que definir el edificio, encargar el anteproyecto, definir el proyecto básico, hacer el de ejecución, adjudicar la obra y construirlo, equiparlo y hacer la mudanza. Lo importante es que no nos metamos en algo que nadie pueda saber sino en tener claro que no se va a perder ni un minuto en trabajar por esa unificación definitiva de Granada", explicó el consejero hace casi medio año.

Pese a la imposibilidad de dar una fecha, el consejero siempre ha dejado claro que el plan es adquirir ese solar anexo al Cubo, donde se proyectó hace años el teatro de la ópera, confirmando que se trabaja también de forma paralela para el uso de ese terreno en esa segunda parte de la planificación. "Teníamos que ponernos de acuerdo con Cultura para que el solar anexo nos permitiera culminar la ciudad de la justicia de Granada. Hemos alcanzado una cuerdo con la Consejería que tenemos que valorar también con el Ayuntamiento para que Cultura ceda ese espacio para que se construya el nuevo edificio de la jurisdicción Penal, que se tiene que realizar en ese solar", relató Nieto.

En aquel momento, el consejero apuntó que incluso Justicia habría ofrecido el edificio de Caleta para que Cultura traslade allí el equipamiento que se quiera poner en marcha y y que así "el Centro de la ciudad no pierda actividad y siga teniendo vida".

"El segundo edificio no tiene que postergarse, vamos a trabajar en él desde este momento. Estamos trabajando en el programa de necesidades y a partir de ahí las pautas y los pasos necesarios. Esta es la manera de abordar la mejora de la Justicia, no postergando sino afrontando los temas de lleno", sentenció el consejero. Pero el documento del plan a corto y medio plazo no hace referencia.

Más de cinco millones para Órgiva y Motril

Más allá de la capital, el PIJ incluye en sus desglosados partidas para la construcción de un nuevo edificio en Motril, que vendría a ampliar los ya existentes y que tendría un coste de algo más de dos millones y medio, a los que habría que sumar también los 4,2 millones que se esperan para hacer lo propio en Órgiva, así como las actuaciones de eficiencia energética, sin montante específico, para Huéscar.