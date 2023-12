La Junta cierra la compra del Cubo para la unificación judicial por 22,3 millones

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha anunciado este lunes en Granada que la Consejería ya ha cerrado la compra del edificio del Cubo a CaixaBank para unificar sedes judiciales en el plan de Justicia para dar una solución a la dispersión de sedes de Granada. Finalmente, la operación se ha cerrado en 22,3 millones de euros, 2,3 más de lo reservado en los presupuestos de la Junta para la operación de compra. Ahora, habrá que firmar el documento e iniciar su transformación para acoger en este edificio toda la jurisdicción Civil, una intervención que no será muy larga y que hará que en 2024 se pueda hablar incluso de producir el traslado. "Es una cantidad en la que se ha hecho una buena compra y venta. El acuerdo se cierra y ahora se tiene que concretar en un contrato en el menor tiempo posible", ha dicho.

Nieto ha reconocido que la situación judicial actual en Granada es "incómoda" y que la construcción de una ciudad de la justicia era una operación "controvertida" a lo largo de décadas hablando del eje Plaza Nueva-Gran Vía-Caleta, donde nunca se encontraba un solar disponible para hacerla. Con la compra del Cubo, se adelanta 15 años la reubicación de juzgados, asegura el consejero.

"En mayo hablamos con la alcaldesa y empezamos a trabajar en otro proyecto, en otra dirección, en la línea en la que se había hablado con los operadores jurídicos y empezamos a sondear la posibilidad de concentrarla en torno al edificio del Cubo y el solar anexo". Para eso se tenían que abrir dos negociaciones, una con el propietario del Cubo, CaixaBank, y otra con el titular del solar, la Consejería de Cultura.

En estos meses se ha conseguido ya el "acuerdo definitivo" con la Caixa para la adquisición del Cubo, "un acuerdo en el que ambas partes han cedido", por lo que Nieto ha agradecido el esfuerzo de la entidad por llegar a este acuerdo. "Esto nos supone adelantar 15 años en el plazo natural de cualquier proyecto. 15 años se tarda desde el inicio de la proyección de un edificio de casi 37.000 metros cuadrados y su realización definitiva".

En una reunión este mismo lunes con los diferentes operadores jurídicos, el consejero les ha trasladado el acuerdo, que "va a suponer que Granada resuelva uno de sus principales problemas, la dispersión de órganos judiciales, y que esté en disposición de resolver el segundo: el desorden. Ahora nos proponemos ordenar y unificar. Toda la jurisdicción Civil irá al Cubo, que hoy mismo ha habido una delegación de la Secretaría General de Infraestructuras viendo el edificio y empezando los trabajos para la adaptación y puesta en servicio cuanto antes". Para eso hay que ponerse de acuerdo también con Caixa para cuándo ponen a disposición de la Junta el edificio, para lo que tienen que salir los actuales trabajadores del banco.

"En la Caleta se reorganizará y ubicará toda la jurisdicción Penal y en la Chancillería estarán los órganos de ámbito autonómico de la Justicia en Granada", ha dicho Nieto. Es decir, se queda la sede del TSJA y ahí probablemente volverá la sede de la Fiscalía Superior de Andalucía ya que el objetivo es unificar sedes y no se va a invertir más en el Banco de España.

Plan de movilidad para conectar Cubo y Caleta

Mientras funcionen las dos sedes: el Cubo y Caleta, se va a establecer un "plan de movilidad" que conecte las dos sedes para que para el usuario esté en las mejores condiciones y se va a poner en marcha también un plan de digitalización integral de los dos edificios que va a suponer una inversión importante. Después se invertirá en la Chancillería para adaptarlo a la "Justicia del siglo XXI que queremos y que necesitamos". "Todo el mundo ha puesto de su parte y casi para la comunidad jurídica hoy es el día 22, casi le tocaba la lotería con esta inversión que se va a poner en marcha de manera inmediata", ha dicho Nieto.

Segunda fase en el solar anexo

Había otra duda y era la necesidad de que el consejero se comprometiese con la segunda fase para hacer un edificio en el solar anexo, donde se proyectó hace años el teatro de la ópera, y unificar ya sí todas las sedes judiciales porque el Cubo es insuficiente. Un anhelo de todos los operadores judiciales, que pedían expresamente el compromiso de la Junta con esa segunda fase para no resolver la dispersión con más dispersión.

Y el consejero ha dejado claro que el plan es hacerlo, confirmando que se trabaja también de forma paralela para el uso de ese solar en esa segunda parte de la planificación. "Teníamos que ponernos de acuerdo con Cultura para que el solar anexo nos permitiera culminar la ciudad de la justicia de Granada. Hemos alcanzado una cuerdo con la Consejería que tenemos que valorar también con el Ayuntamiento para que Cultura ceda ese espacio para que se construya el nuevo edificio de la jurisdicción Penal, que se tiene que realizar en ese solar. Cultura buscará otro espacio para hacer el equipamiento que se quiera poner en marcha y nosotros hemos puesto la posibilidad incluso de que el edificio de la Caleta se pueda utilizar y el Centro de la ciudad no pierda actividad y siga teniendo vida.

El segundo edificio no tiene que postergarse, vamos a trabajar en él desde este momento. Estamos trabajando en el programa de necesidades y a partir de ahí las pautas y los pasos necesarios. Esta es la manera de abordar la mejora de la Justicia, no postergando sino afrontando los temas de lleno", ha dicho el consejero.

Inversión y plazos

En total, se invertirán 45 millones entre los distintos equipamientos (compra del Cubo, adaptación del mismo, actuaciones en Caleta y en la Real Chancillería) y confiamos en que en 2024 ya podamos tener en uso el Cubo y unificada toda la jurisdicción Civil, que ya será una buena noticia. Inmediatamente después las actuaciones en la Caleta y las mejoras en la Chancillería para que este edificio histórico también tenga las aportaciones que la Justicia necesita".

El plazo para que esté ya todo unificado y construido el segundo edificio no es fácil dar. Ha puesto como ejemplo los traslados en Sevilla a Palmas Altas. "Estamos hablado de un tiempo muy importante, hay que definir el edificio, encargar el anteproyecto, definir el proyecto básico, hacer el de ejecución, adjudicar la obra y construirlo, equiparlo y hacer la mudanza. Lo importante es que no nos metamos en algo que nadie pueda saber sino en tener claro que no se va a perder ni un minuto en trabajar por esa unificación definitiva de Granada. Llevo viniendo un año y medio. No digo aquello que no puedo decir pero lo que digo lo puedo sostener", ha garantizado.

El plan para la Fiscalía Superior: volver a la Chancillería

Otra pregunta era qué pasaba con la Fiscalía, la provincial y la Superior, después de que la semana pasada la fiscal superior, Ana Tárrago, dijera que no conocía los planes de la Consejería y que ella optaba por unificar las dos en la sede del Banco de España, la idea de hace una década. En caso de tener que volver la Superior a la Chancillería, ponía condiciones de espacio.

Preguntado sobre esto, el consejero ha dicho que la fiscal superior "ha estado informada perfectamente de todo el proceso" y ha dicho que la idea de la Consejería es apostar por la unificación "con soluciones generales, no individuales. Las soluciones individuales a veces son un obstáculo para la solución general. La fiscalía provincial irá en el Cubo y en la Caleta, donde está la actividad judicial, para acabar con la dispersión, que es algo negativo y genera problemas a la Justicia". En cuanto a la sede de la Fiscalía Superior, ahora en el Banco de España, aunque no lo ha dicho expresamente ha asegurado que "lo normal es que los órganos estén donde esté la actividad. El objetivo es unificar en el menor número de sedes posible", por lo que se planea que vuelva a la Chancillería, que espera que "esté muchos siglos más siendo el estandarte de la Justicia en el ámbito de Andalucía y espero que en el menor tiempo posible toda la Justicia esté en torno al Cubo y ese solar anexo", ha explicado.

"Granada llevaba muchísimo tiempo en una anomalía que no se podía sostener y vamos a reenfocarlo hacia la normalidad", ha concluido el consejero.