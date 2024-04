La Junta prepara la modernización de la Real Chancillería, a la espera de cerrar la compra del Cubo a CaixaBank

Granada tiene clara su hoja de ruta para la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia, toda vez que se formalice el traslado de la jurisdicción civil al edificio del Cubo, una mudanza sobre la que ya existe un acuerdo entre CaixaBank, actual propietaria del edificio, y la Junta de Andalucía, pero que aún no se ha formalizado precisamente porque la entidad bancaria sigue usando el inmueble y está a la espera de buscar un nuevo emplazamiento, según ha declarado esta mañana el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, que ha asegurado que el deseo del Gobierno autonómico es que se haga "cuanto antes".

El consejero, que ha participado en la comisión mixta entre la Junta de Andalucía y el Tribunal Superior de Justicia (TSJA), ha indicado que el acuerdo entre ambas partes es firme y que actualmente los servicios jurídicos están trabajando en la documentación, "que es compleja", por lo que aún no existe una fecha concreta sobre la mesa, aunque en numerosas ocasiones ya ha dejado claro su intención de hacerlo este año.

Sea cuando fuere, Nieto ha asegurado que este traslado es "el primer paso" para la modernización de la Justicia granadina. El segundo sería acometer una "actuación importante de mejora", en Caleta, que albergará la jurisdicción penal tras la mudanza al Cubo y "según decidan los operadores jurídicos", la social.

Mientras funcionen las dos sedes, el Cubo y Caleta, la idea es establecer un "plan de movilidad", según explicó recientemente el consejero, que conecte las dos sedes para que para el usuario esté en las mejores condiciones y se va a poner en marcha también un plan de digitalización integral de los dos edificios que va a suponer una inversión importante.

El siguiente paso sería, "a medio o largo plazo", la construcción de otro edificio en el antiguo solar del espacio escénico cercano a donde actualmente se levanta el Cubo, con lo que se contará con dos edificios judiciales con todas las jurisdicciones unificadas.

Junto a todas estas actuaciones, Nieto ha incidido en que "hay que hacer actuaciones importantes" en la Real Chancillería, sede del TSJA, que es "la referencia de la justicia a nivel andaluz, nacido por y para la justicia hace ya muchos siglos y que tenemos que seguir cuidando". Para el consejero, el edificio de Plaza Nueva, más allá de su valor histórico y simbólico "tiene también un uso diario y tenemos que dotarlo de las necesidades que los medios a día de hoy requiere un servicio tan complejo y importante como el que presta y eso requiere de algunas actuaciones que estamos coordinando y que esperemos que puedan llevarse a cabo en poco tiempo".

La reestructuración de sedes judiciales en Granada, a raíz del futuro traslado de juzgados de la jurisdicción civil al edificio del Cubo traerá consigo otros cambios en la planta judicial de la ciudad, incluida la sede del TSJA, que actualmente tiene cedido parte de su espacio a la Audiencia Provincial. La operación podría liberar esas dependencias y además hay otra cuestión que se ha planteado, que es la reunificación del alto tribunal con la Fiscalía Superior de Andalucía, que se trasladó al inmueble del Banco de España. Este edificio lleva un retraso enorme y sin perspectivas de concluir su reforma, ya que solo tiene una pequeña parte del espacio en funcionamiento. Por tanto, volver a unificar todo en la Real Chancillería podría suponer una solución también a este problema arrastrado.

Inversión y plazos

A falta de la firma oficial, el acuerdo entre CaixaBank y la Junta es firme y está cifrado en algo más de 22 millones de euros a lo que habría que sumar el gasto del resto de actuaciones que se prevén desde la Junta, lo que elevaría el total a los 45 millones de inversión, según los datos facilitados en su momento por la Consejería.

El plazo para que esté ya todo unificado y construido el segundo edificio no es fácil dar, pues se trata de un proyecto complejo, pues "hay que definir el edificio, encargar el anteproyecto, definir el proyecto básico, hacer el de ejecución, adjudicar la obra y construirlo, equiparlo y hacer la mudanza", señaló Nieto, quien remarcó que lo importante es que "no nos metamos en algo que nadie pueda saber sino en tener claro que no se va a perder ni un minuto en trabajar por esa unificación definitiva de Granada".