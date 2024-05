El decreto de regulación de pisos turísticos en Andalucía aumenta el registro en Granada casi un 9%

Cuando se acabaron las restricciones de la pandemia empezó otro virus: el de las viviendas turísticas y, con ello, el aumento de los famosos cajetines para llaves en las puertas de las casas. En Granada la oferta de pisos turísticos ha aumentado un 30% desde el año 2022. 5.497 pisos en alquiler era entonces la cifra, que ha aumentado hasta los 7.187 que hay actualmente, según el último baremo trimestral del Instituto Nacional de Estadística, lo cual supone también superar la frontera de las 7.000, prácticamente al mismo nivel que Sevilla pero casi con el doble menos de población, y solo superada por la oferta de Málaga y Cádiz.

Estos datos oficiales salen a luz por primera vez después de que el pasado mes de enero, la Junta de Andalucía aprobara el decreto para el control los pisos turísticos en la comunidad, con el cual se han dado herramientas a los ayuntamientos para poder limitarlos. Esta era una medida que se pedía desde las capitales más turísticas para poner freno a la expansión de pisos turísticos y la gentrificación de las ciudades. Desde ese momento, se ha detectado en las estadísticas oficiales el segundo aumento más alto de toda la serie en dos años, un 6,67% más de pisos registrados (164 pisos más en la capital). En la provincia, ese incremento también ha sido el segundo más importante desde que se recoge esta estadística, un 8,88% más (586 viviendas turísticas más reguladas).

Cuando en enero de este año, la Junta aprobó un decreto para que los ayuntamientos puedan regular los pisos turísticos, el Ayuntamiento de Granada anunció pocos meses después, en marzo, la constitución de una mesa técnica de trabajo con Urbanismo, Turismo, Presidencia y el jefe de los servicios jurídicos para planificar todas las acciones a llevar a cabo para la regulación. Además se anunció la elaboración de un informe para conocer la densidad por barrios y calles y dar la posibilidad de crear un mapa con la ubicación exacta de los pisos. Los datos vienen a corroborar que estas medidas han acelerado la regulación de este tipo de alojamientos, que aunque no marcan cifras tope, sí rompen con una tendencia a la baja, ya que en los semestres anteriores se habían marcado récords de incrementos mínimos: en la provincia solo subieron un 3,46% en el periodo de mayo a noviembre de 2023, y en la capital aún peor, solo un 0,33%, solo ocho pisos más regularizados.

Granada tiene la capacidad de albergar a 36.561 personas en las ofertas turísticas situadas alrededor de la provincia, situando la media por piso en cinco personas. La capital es la ciudad que acumula más viviendas de este tipo, hasta 2.622, seguida por Almuñécar, que oferta sol y playa, 1.386, y Monachil, que con Sierra Nevada, asciende a 812.

El distrito del Centro es, sin duda, el más masificado. El 15,7% del total de los pisos habitables en el centro son de carácter turístico, con hasta 518 viviendas contabilizadas por el INE. Los barrios de Albaicín, con 224 ofertas, y Sacromonte, con 162, son los que asoman el tejado en una comparativa por barrios. Los demás pisos que se publicitan al turismo en Granada se reparten entre los otros distritos de manera equitativa.

De cada 100 viviendas granadinas, al menos una está destinada para la explotación al turismo. Así lo revela la tasa de pisos turísticos con respecto al número total, donde en Granada la cifra es de 1,25. Si dicha tasa se compara con las demás provincias andaluzas, se comprueba que solo se ve superada por los destinos masificados de sol y playa, como lo son Málaga (4,12), Cádiz (2,24) y Almería (1,46).

En cambio, al establecer su relación con Sevilla, otro destino monumental como lo es Granada, su tasa se sitúa en 0,82. Los datos reflejan que, aun teniendo en cuenta la diferencia de población, la provincia de Granada está más masificada turísticamente que la capital de la comunidad, y no por poco. El resto de provincias mantiene su tasa por debajo de uno.

En Monachil, municipio al que pertenece el territorio de Sierra Nevada, una de cada diez viviendas es de carácter turístico. Se trata del municipio que más densidad de pisos turísticos sobre el total posee. La Alpujarra granadina es otro atractivo turístico que aumenta la proporción de la provincia. Carataunas destaca con un 7,95 de tasa, seguido por Capileira (5,19), Trevélez (4,10), Soportújar (3,50) o Pampaneira (2,85). En la Costa Tropical, Almuñécar es el líder y destaca como principal destino, donde la tasa se sitúa en 4,66.

Los municipios menos castigados por el turismo

En la Granada rural encontramos la otra cara de la moneda. Aquí no hay sitio para los turistas, no porque no quieran visitarla, sino porque no pueden. Un total de 36 municipios en la provincia no ofrecen pisos destinados al turismo. Se trata, sobre todo, en zonas aisladas y con pocos habitantes, como es el caso de Lugros, Dólar o Zagra.

Por otro lado, los municipios del Área Metropolitana también presentan una tasa cercana a cero cuando se comprueba la tasa de viviendas turísticas con respecto al total. Albolote y Maracena, donde llega la línea del Metro de Granada, tienen una tasa del 0,13 y 0,11 respectivamente.

En datos generales, la provincia granadina es la cuarta provincia de Andalucía con más viviendas, tras Málaga, Cádiz y Sevilla, que vuelve a estar delante de Granada después de que en el anterior baremo cambiaran sus posiciones. La comunidad andaluza, por su parte, lidera la oferta de viviendas turísticas, con un margen muy superior a la segunda en la lista. Ofrece un total de 82.454 pisos para los turistas, por los 59.413 de la Comunidad Valenciana y los 52.598 de Cataluña.