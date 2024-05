Miniciudades de la Justicia: la letra pequeña del plan de Infraestructuras de la Junta de Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció a principios de esta semana que cada capital de provincia, así como las grandes ciudades de la comunidad, tendrían una Ciudad de la Justicia. Visto así, es un gran titular: un gran edificio que aglutine decenas y decenas de juzgados de cualquier tipo, y que atienda a más poblaciones de tamaño ciudad. En el imaginario, la de Málaga: un macrocomplejo de diseño modernista y funcional que, quien más, quien menos, ha visto alguna vez en televisión por la de veces que allí se celebran juicios de gran calado. Sin embargo, la afirmación tiene letra pequeña. Muy pequeña. Tanto que bastará con solo 15 órganos judiciales (por ejemplo, juzgados) para considerar un edificio como Ciudad de la Justicia, según la redefinición del concepto que figura en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030. Por esa regla de tres, en Granada ya existe un edificio que cumple con esos requisitos en la actualidad: Caleta, que engloba hasta 44 órganos judiciales en su interior.

En los detalles está el diablo, suele decirse. En la página 9 de la Planificación de las Infraestructuras Judiciales 2023-2030 de la Junta lo define a las claras. En ella define tres conceptos claves. El primero de ellos, es el de Ciudad de la Justicia, que queda definido como los "equipamientos que, ahora o antes del 2030, acojan quince o más órganos judiciales o estén establecidos en las capitales de provincia y atiendan a más de 150.000 personas". Además, añade que "son las grandes referencias del servicio en el territorio", y que "en ellos se ubican o se podrán ubicar los servicios dependientes de las Audiencias Provinciales".

Teniendo en cuenta esa definición, en Granada ya existe una Ciudad de la Justicia y son los conocidos como juzgados de la Caleta, ya sea en el área propiamente habilitada para juicios, así como la parte de Telefónica y de la Diputación Provincial. En él existen nada menos que 44 sedes y órganos judiciales, tres veces más que el mínimo que la Junta considera una Ciudad de la Justicia. Vamos, que podría decirse que en la Caleta hay tres ciudades de la justicia, según esa definición.

En concreto, en Caleta está el Juzgado de Guardia, nueve Juzgados de Instrucción, diez de Primera Instancia (cuatro de ellos, de familia), ocho de lo Social, seis de lo Penal, cinco de lo Contencioso-Administrativo, dos de lo Mercantil, otros dos de Violencia sobre la Mujer, y uno de Vigilancia Penitenciaria.

También podría considerarse prácticamente una Ciudad de la Justicia el área de Plaza Nueva. Aunque técnicamente los juzgados y tribunales están divididos en dos edificios, uno en frente del otro, entre la Real Chancillería y el edificio de Juzgados, entre ambos suman un total de 19 órganos judiciales. El palacio histórico concentra dos secciones de lo Penal de la Audiencia Provincial, tres secciones de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y otras tres salas, también del TSJA: Civil y Penal, Contencioso-Administrativo, Social. Al otro lado de la calle, están los otros once juzgados de Primera Instancia.

Más desperdigadas en el resto de la ciudad están las secciones tercera, cuarta y quinta de lo Civil de la Audiencia Provincial, situadas en el edificio judicial de la calle Molino Corteza del Carmen, conocido por ser el lugar donde se registran las candidaturas electorales de los partidos políticos, o los dos juzgados de Menores situados en la calle Marqués de la Ensenada, frente al centro comercial Neptuno.

La finalidad de la creación de la Ciudad de la Justicia en Granada era unificar todas esas sedes en una al estilo de la que hay en Málaga, y gran complejo edificio judicial en un único edificio donde está concentrados todos los órganos del partido judicial de la provincia vecina, salvo cinco del TSJA y de lo Contencioso-Administrativo situados en el Muelle de Heredia. El ejemplo del inmueble de Málaga es que el que tuvo en cuenta a la hora de la reivindicar complejo similar en Granada, donde las sedes judiciales están divididas en dos áreas, el llamado eje Caleta-Plaza Nueva, que con este plan de la Junta, parece mantenerse o incluso aumentarse con la compra del Cubo.

Y es que con la adquisición de la antigua sede de CajaGranada, y ahora de CaixaBank, no se unifican las sedes judiciales. El edificio en sí no tiene la capacidad suficiente para acoger a todos los órganos de la jurisdicción de Granada, y requiere de una inversión extra para construir una nueva sede en la parcela contigua, la cual iba a ser ocupada por el gran espacio escénico, proyecto ya abandonado. Pero este punto no aparece en el plan, y sí otra partida de cerca de cinco millones de euros para el edificio de Caleta. Una cantidad de dinero muy importante como para una solución provisional, máxime cuando hasta 2030 no existe ningún plan para unificar, con otro edificio, las sedes en el distrito Sur de la capital.

Teniendo en cuenta, así, todos los factores y las definiciones de la Junta sobre ciudad de la Justicia, Granada tiene capacidad para tener incluso cinco o seis. Sin embargo, la finalidad es reunir a todos los órganos en una misma sede. Y eso, con los papeles de la Junta encima de la mesa, parece que no es el sentido al que se dirige el plan del gobierno de Juanma Moreno.