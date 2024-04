La decisión de Pedro Sánchez se cuela en el Pleno de Granada: "Ha dejado la Presidencia de la nación para el lunes por si acaso"

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tomarse unos días para decidir si continúa o no en el cargo se ha colado en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Granada, en un acalorado debate que ha terminado con una llamada de todos los grupos a una bajada del tono ante el cariz personal del periodo de reflexión del premier español. Todo sucedió en el punto 16 del orden del día, donde curiosamente se aprobó de forma unánime por PP, PSOE y Vox el protocolo para la creación de la Red de Embajadores de la Ciudad de Granada para "rescatar el talento" de figuras que realizan su trabajo de prestigio fuera de la capital.

Fue el portavoz municipal Jorge Saavedra (PP) quien encendió la mecha. "Decían a la alcaldesa -en referencia a una anterior intervención del PSOE- que se pusiera al frente del gobierno municipal, de un grupo que ha dejado la presidencia de la nación para el lunes por si acaso", espetó en su intervención el edil popular, lo que hizo, en un primer momento, detener a la propia Carazo la intervención de su compañero para que se ciñera al orden del día. Pero la mecha había prendido y, sin tener el turno de palabra, el exalcalde Paco Cuenca, visiblemente enfadado, empezó a protestar.

Saavedra retomó la palabra para seguir con el orden del día hasta que llegó el turno del PSOE, donde Cuenca no dejó pasar la ocasión para contestar al portavoz del PP. Con tono firme, duro, que en momentos sonó dolido, el anterior alcalde habló de que hay que "dignificar la vida política y el servicio público". "En los últimos meses ha habido formaciones políticas que han dedicado demasiado tiempo al fango, a las calumnias y a los ataques personales", espetó Cuenca, que dijo que "en algún momento tendremos que poner pie en pared y que no todo vale, que no vale que haya denuncias falsas y que se admitan". E interpeló directamente a Carazo para que no permita que "el fango esté en este salón de Plenos y cualquier excusa sea buena para insultar".

"Nadie se ha ido de vacaciones hasta el lunes", defendió Cuenca al presidente del Gobierno. "Creemos en el bien público y estamos aquí por el servicio. Es la reflexión. Lo que hay que hacer no mentir, ni señalar, ni atacar al adversario político de cualquier forma", sentenció. Luego mostró el apoyo a la creación del protocolo de Embajadores de la Ciudad en apenas una frase.

Contrarreplicó Saavedra, tratando de poner paz pero con el mazo. "En eso deberíamos estar todos, pero su portavoz -en referencia otra vez a declaraciones anteriores de Jacobo Calvo, que es viceportavoz, en el Pleno- ha dicho que la alcaldesa no trabaja", a lo que Paco Cuenca protestó desde su asiento. "¿Puede respetar mi turno de palabra alguna vez?", le pidió Saavedra, que siguió recordando casos de presión política a líderes nacionales del PP: "Nosotros también tenemos familia, como la señora Ayuso o el señor Rajoy". Y recordó que en campaña electoral, la propia Marifrán Carazo recibió una denuncia "por una noticia falsa". "Si todos asumimos nuestros errores, bajaremos el tono", sentenció.

Quedaba Vox por entrar en el debate, a través de Beatriz Sánchez Agustino, que apeló a que quienes tienen que dar ejemplo "somos los 27 que aquí estamos y en especial los portavoces". Interpeló a Paco Cuenca después, alegrándose de su intervención para que "este grupo no tenga que aguantar oír expresiones como "está como una chota o sinvergüenza"", que según la concejal, se han escuchado en Pleno hacia su formación.

Carazo cerró el turno antes de la votación también poniendo paz. Y orden, sobre todo para respetar el del día de los Plenos. "Voy a exigir que se cumpla. No me gusta tener que llamar al ordenan y no voy a tolerar ningún insulto. Espero que este de debate improvisado podamos tomar un respeto", concluyó.