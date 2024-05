Una caña con... ciencia: estos son los bares de Granada que participarán en el festival de divulgación científica

Esta mañana se ha presentado en el Parque de las Ciencias el festival internacional de divulgación científica Pint of Science, que se celebra los días 13, 14 y 15 de mayo en Granada. Durante estas tres jornadas, investigadores e investigadoras de la ciudad sacarán la ciencia de los laboratorios y compartirán su conocimiento con la ciudadanía en los bares.

En esta sexta edición, las charlas se han organizado en torno a tres temáticas con la participación de científicos de distintos centros de la Universidad de Granada como el Instituto de Inteligencia Artificial (DasCI-UGR) o el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC-UGR), y del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).

De los átomos a las galaxias, propone un viaje que va desde las partículas subatómicas hasta los agujeros negros; Tech me out se atreve a abordar las innovaciones tecnológicas y las implicaciones del desarrollo de la Inteligencia Artificial; y Nuestra sociedad recoge diversas investigaciones relacionadas con nuestro día a día, como la Nutrición, la Democracia o el Sexo.

Un bar más en esta edición

"En Granada, este año celebramos la sexta edición pasando de dos a tres bares. A las sedes de Lemon Rock y La Tertulia, que repiten participación, se suma este año la de la Sala Premier. Es un evento que siempre tiene una gran acogida en la ciudad y el equipo organizador local ha apostado por seguir ampliando la oferta de charlas", explica Antonio Gómez, coordinador local de Pint of Science Granada. Por su parte, el coordinador nacional, Carlos Peris, señala que "en todo el mundo, 560 000 personas han asistido de público durante toda la vida del festival. En España, 93 500 asistentes han disfrutado de las charlas de divulgación científica en alguno de los 325 bares que han organizado eventos". Peris ha agradecido a las 400 personas voluntarias en España que organizan los festivales locales, con el objetivo de acercar la ciencia a la sociedad.

Sacar la ciencia de los laboratorios

Rosana Montes, investigadora de DasCI-UGR y ponente en Pint of Science 2024, ha destacado la importancia de sacar la ciencia de los laboratorios “porque es importante que la sociedad entienda lo que hacemos, y debemos adaptar el mensaje no solo para hablar de forma que nos entiendan sino también hablar dónde nos escuchen”.

Pint of Science 2024 es un evento gratuito para todos los asistentes y en Granada es posible gracias al patrocinio del Parque de las Ciencias de Granada, al mecenazgo de Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), el Instituto de Inteligencia Artificial (DaSCI-UGR), el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Patrimonio de la Universidad de Granada y Relaciones Institucionales, y la colaboración de la Asociación Biotecnólogos de Andalucía (AsBAn).

Pint of Science a nivel nacional y mundial

España lidera la participación mundial en el festival Pint of Science, con 850 charlas en los bares de 67 ciudades. Como novedad, este año desde la organización nacional se ha reforzado y apoyado la importancia de la ciencia básica, que ha hecho posible alcanzar hitos como las vacunas o los viajes espaciales. Del mismo modo, se han puesto en valor temas de interés social actual como las políticas científicas y la transición energética, que afectan directamente al bienestar, economía y crecimiento del país.

Pint of Science nació en mayo de 2013 en Reino Unido cuando los investigadores Michael Mostkin y Praveen Paul organizaron un evento en sus laboratorios con el fin de mostrar la investigación que realizaban a personas afectadas por distintas enfermedades mentales. Ellos mismos comprobaron la gran repercusión que tuvo en esos pacientes, y pensaron: "si la gente va a los laboratorios… ¿por qué no llevar la ciencia al lugar donde está la gente, los bares?". Poco se imaginaban que unos años después, su idea daría la vuelta al mundo, celebrándose este 2024 simultáneamente en los 5 continentes, contando con 25 países participantes.

Los días 13, 14 y 15 de mayo se brinda por la ciencia

La programación de Pint of Science en Granada está compuesta por las siguientes charlas:

Tech me Out. La Tertulia

Lunes 13 de mayo

» ¡EN VAYA CHARCOS ME METO! Rosana Montes (DaSCI-UGR)

» DESAFIANDO AL ALZHEIMER: IA EN EL DIAGNÓSTICO Carmen Jiménez (DaSCI-UGR)

Martes 14 de mayo

» CATA CERVECERA CON IA CONFIABLE. Alberto Fernández (DaSCI-UGR)

» RECONSTRUYENDO VIDAS: IA Y DESAPARECIDOS Sergio Damas (DaSCI-UGR)

Miércoles 15 de mayo

» INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERAL: VALOR VS SESGOS. Isaac Triguero (DaSCI-UGR)

» DESENREDANDO GRANADA. Cristina Zuheros (DaSCI-UGR)

De átomos a galaxias. Sala Premier

Lunes 13 de mayo

» GEMELOS DIGITALES POR GEMELOS NATURALES. Juan y Manuel Chiachio (DaSCI-UGR)

» CÓMO LA ASTRONOMÍA HA CAMBIADO TU VIDA. Rubén Fedriani (IAA-CSIC)

Martes 14 de mayo

» SHH... EL UNIVERSO NOS ESTÁ SUSURRANDO. Clara Cabanillas (IAA-CSIC)

» NI AGUJEROS NI NEGROS: MEJOR FUERA QUE DENTRO. Teresa Toscano (IAA-CSIC)

Miércoles 15 de mayo

» NANOAGROQUÍMICOS: CULTIVANDO EL FUTURO VERDE. Belén Parra (UGR)

» EXPLORANDO EL LOCO MUNDO DE LAS PARTÍCULAS. Adrián Carmona (UGR)

Nuestra sociedad. Lemon Rock

Lunes 13 de mayo

» ¿CÓMO COMER DEL AIRE? Pablo Garrido (UGR)

» ¿VER PARA CREER? IA Y DESINFORMACIÓN. Javier Cantón (UGR)

Martes 14 de mayo

» CIENCIA ABIERTA PARA CAMBIAR EL MUNDO. Pablo García (UGR)

» ENTRE SÁBANAS CON LABSEX. Carlos Pérez (CIMCYC-UGR)

Miércoles 15 de mayo

» IA Y NEUROTECNOLOGÍA: ¿DR. JEKYLL O MR HYDE? María Ruz (CIMCYC-UGR)

» HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ DEL VOTO. Giselle García (UGR)

Pint of Science 2024 es un evento gratuito para todos los asistentes, y no podría hacerse posible si no fuera por la colaboración de organizaciones que patrocinan el festival, como Labbox, CESIF, TRBL, JJNN y Vadillo Asesores a nivel nacional o muchas otras entidades colaboradoras a nivel local.