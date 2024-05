El granadino José Antonio Funes recibirá la Encomienda de la Orden de Alfonso X el Sabio.

José Antonio Funes, que fuera parlamentario andaluz por C's y presidente del Consejo Escolar de Andalucía, recibirá la Encomienda de la Orden de Alfonso X el Sabio en una ceremonia que se celebrará en la sede del Ministerio de Educación, en Madrid. Es un reconocimiento que se da a las personas que, a juicio del Ministerio, han contraído méritos en los campos de la educación, ciencia, cultura, docencia e investigación.

El que va a ser nuevo miembro de la Orden de Alfonso X el Sabio, nació en Salar en 1964, es licenciado en Filosofía y Letras (Filosofía y Ciencias de la Educación) y en Ciencias Eclesiásticas, ha ejercido durante 25 años ha ejercido como profesor de enseñanzas medias además de haber sido durante una legislatura parlamentario andaluz de Ciudadanos por la provincia de Granada, etapa en la que presidió la Comisión de Educación.

El Ministerio de Cultura publicó el pasado 4 abril en el BOE la concesión de la Encomienda de la Orden de Alfonso X el Sabio a José Antonio Funes, decidida el pasado 22 de marzo. "Tenía información de que me iban a proponer, pero cuando me llamaron desde del Ministerio y la verdad es que me produjo mucho orgullo y una gran satisfacción por recibir un reconocimiento de esta entidad", señala el exparlamentario andaluz, que explica que aunque sabía que le iban a proponer, "cuando me dicen que me lo han concedido no deja de ser una gratísima sorpresa", más aún, según destaca, "por ser por haber trabajado en lo que ha sido toda mi vida: la educación".

Funes recuerda de su etapa como parlamentario que fue "una época compleja, pues en 2015 había crisis y reinaba la corrupción, con poca credibilidad en la clase política". A pesar de ello, sigue manteniendo su fe en la política y ha decidido formar parte de Cree, el nuevo proyecto que lidera el que fue también dirigente de Ciudadanos Edmundo Val, que, según señala, "aunque lleva pocas semanas pretende recuperar el espacio de centro que está libre tras el nuevo orden político".

Guarda mejor recuerdo de su etapa Consejo Escolar de Andalucía, que define como "una de las experiencias más gratas que he tenido en mi vida pública y profesional", porque "se trabajaba con más tranquilidad y había menos ruido, lo que me permitió estar en contacto con la comunidad educativa y trabajar por ella". Funes, que considera que la evolución de la política educativa no ha sido buen en España, aboga por una ley nacional "realmente consensuada que unifique realmente las cuestiones fundamentales en todo el país para dejar a la educación tranquila y dejar de estar mareando a los niños y a los padres con tanta sopa de letras legislativa que de ha producido en España".

Ahora, no obstante, José Antonio Funes quiere disfrutar de lo que va a ocurrir el viernes, a partir de la una de la tarde. "El jueves cogeré con mi mujer el autobús para vivir un momento bonito, pero no hay que creérselo demasiado porque hay que seguir trabajando".