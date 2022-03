Una foca "viajera" sorprende a los vecinos de la costa de Granada

Los vecinos de Motril han amanecido con un extraño visitante que ha llamado la atención de muchos curiosos que no han dudado en acercarse, dentro de las posibilidades, lo máximo posible para verlo de cerca. Desde primera hora de la mañana el reguero de gente que se ha trasladado hasta la playa canina de Motril ha sido constante, y no era para menos. "No todos los días puede ver uno a una foca gris descansando en nuestra playa", señala una pareja mientras intenta inmortalizar el hallazgo con su teléfono móvil. El aviso lo daba un vecino que, en uno de sus paseos matutinos por la orilla de la playa se topaba con una foca gris, aunque en un primer momento se pensaba que podría ser un león marino.

Hasta el lugar se han desplazado varios agentes de Medio Ambiente, así como del Seprona, Guardia Civil y Policía Local. "Lo importante es que nadie se acerque, si se siente amenazado puede atacar", señala uno de ellos, mientras apunta que se trata de un mamífero que se ha dejado ver por varios puntos del litoral andaluz.

Aunque en un primer momento se pensó que podría estar herida o que podría tener algún problema, tras comprobar, siempre en la distancia, su estado y movimientos, han llegado a la conclusión de que simplemente está de paso. "Normal no es", señala un agente de Medio Ambiente, "hace años sí que se vio un animal de características similares, pero una foca gris creo que es la primera vez que se ve en la costa de Granada".

En un primer momento, los agentes acordonaron la zona para evitar que los curiosos se acercasen más de lo necesario al animal que estaba descansando en la orilla, pero al tratarse de una playa can y debido al gran trasiego de personas junto a sus mascotas, han ampliado el perímetro para evitar cualquier contratiempo.

Desde el Servicio Marítimo de la Guardia Civil explican a Granada Hoy que se trata de un ejemplar macho de foca gris que habita normalmente en el Atlántico norte y que se encuentra "en aparente buen estado", por lo que se piensa que ha salido a la playa a descansar.

Según han reseñado algunos especialistas su nombre es "Halichoerus grypus", los machos pueden pesar hasta 400 kilos y 250 en el caso de las hembras, se diferencia de la foca común por sus rasgos como el perfil recto de su cabeza.