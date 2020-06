El viento empaña el primer fin de semana de ‘turismo andaluz’ en las playas de la Costa de Granada

Dice el refrán que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, pero esta vez casi que va a tener que irse uno hasta el 50. Si estaba claro que el verano 2020 va a ser atípico a consecuencia del coronavirus, la climatología tampoco parece haberse querido quedar atrás en este aspecto. Tal es así que mientras que se esperaba un fin de semana repleto de turismo andaluz en las playas de Granada, lo que se ha observado estos días ha sido unas jornadas más propias de la llegada del otoño que del calor. El viento de poniente que ha azotado el litoral granadino durante estos días ha deslucido el primer gran fin de semana de sol y playa a nivel de ocio, pero también para la hostelería.

"El poniente de estos días nos ha machacado, pero, con todo y con eso, el fin de semana no ha sido del todo malo", aseguró este domingo a Granada Hoy el presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, Francisco Trujillo, la cual sigue aún a expensas de saber si finalmente podrán o no ampliar terrazas para así mantener el número de mesas que tenían antes de la pandemia y respetar entre ellas la distancia de seguridad.

"Lo que más nos está castigando es el distanciamiento de mesas, ya que no podemos ampliar la terraza porque desde Costas aún no nos han contestado", indicó Trujillo. Y es que pese a haberse registrado una de las semanas de mayor viento de los últimos años en el litoral granadino, los chiringuitos han conseguido salvar el fin de semana.

Todo estaba preparado para dar el pistoletazo de salida, aunque fuese solo con visitantes andaluces, al turismo veraniego 2020 en la Costa de Granada. Tal es así, que incluso se dispusieron refuerzos por parte de las Policías Adscritas de Córdoba y Jaén para reforzar las vigilancias en las playas de la provincia y velar por el cumplimiento de las normas de seguridad derivadas del estado de alarma. Sin embargo, durante estas últimas jornadas, solo los más valientes se han atrevido a montar la sombrilla y disfrutar de unos rayos de sol –o incluso algún que otro baño, aunque con cuenta gotas– en municipios como Torrenueva, Motril, Almuñécar o Salobreña. Eso sí, lo que no han faltado han sido las ganas por volver a disfrutar de los almuerzos a pie de playa.

Así lo pudieron comprobar al mediodía de este domingo José, Antonio y Luis, tres jóvenes jienenses, con piso en Salobreña, que decidieron poner rumbo a lo que ellos llaman su "segunda casa" y que, a sabiendas que el viento no les iba a permitir disfrutar de la playa, optaron por tratar de buscar un chiringuito en el que "volver a saborear un espeto después de tanto tiempo", pero no fue tarea fácil. A las 14:15 horas, ya habían visitado cuatro establecimientos en busca de una mesa para los tres y, al no tener reserva, la hora más temprana que le daban para almorzar eran las cuatro de la tarde.

Dadas las circunstancias y a tenor de la reducción de aforo a consecuencia del distanciamiento obligatorio, la gran mayoría de los chiringuitos han arrancado la temporada con los teléfonos echando humo desde primera hora de la mañana para apuntar reservas para la hora de comer. Y es que, de lo contrario, hay que acudir "más temprano de lo habitual" para conseguir mesa o una reserva que sea entre las dos y las tres y media de la tarde.

Asimismo, también hay quienes optan por llevarse el tupper y no moverse de la arena ni siquiera para comer. Así se vio también la jornada de este domingo en Salobreña –pese a que las playas llevan abiertas dos semanas, este lunes 15 es su apertura oficial, para lo que se realizarán parcelas para guardar las distancias y habrá horario de diez de la mañana a nueve de la noche para su disfrute–, en la que incluso –y pese a estar prohibido– hubo quienes trataron de hacer frente al viento montando una carpa para resguardarse que finalmente se quedó sólo en la estructura.

De este modo se ha vivido el primer fin de semana de apertura turística en la Costa de Granada, donde se espera, a partir de que remita el viento en estos días y comiencen a subir las temperaturas, una mayor afluencia de visitantes andaluces y de todo el territorio español –e incluso internacional, tras el último anunciado hecho este domingo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez– a partir de la semana que viene.