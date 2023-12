El CF Motril vuelve a ganar en una jornada con derbi granadino incluído

El último de los granadinos en jugar su partido del fin de semana en Tercera Federación, el CF Motril, ha podido lograr una ansiada victoria en casa que les hace volver a recaudar tres puntos después de varias jornadas.

Los jugadores de Fran Maldonado sufrieron para lograrlo, ya que la victoria frente al UDC Torredonjimeno se gestó por la mínima, y con un gol anotado en la última media hora de partido, que fue obra de Darío en el 66'. La victoria motrileña no les sirve para aumentar puestos en la clasificación, seguirán séptimos (ahora con veinte puntos en la tabla).

Ya jugaron

En el primer partido, jugado el viernes, el CD Huétor Tájar no logró superar un empate sin goles en casa frente al Poli Ejido, un reparto de puntos que no beneficia significativamente a ninguno de los dos equipos. Los dirigidos por Gabri Padial continúan en zona de descenso, con once puntos en trece partidos, y se enfrentarán al Maracena en su próximo encuentro.

En otro enfrentamiento destacado de la jornada, el CD Huétor Vega se enfrentó al Juventud Torremolinos, resultando en una victoria para el equipo malagueño. Los visitantes tomaron la delantera en la primera mitad con un gol de Fran Castillo en el minuto 26, manteniendo ese marcador hasta el descanso. En la segunda mitad, Iker Burgos selló la victoria del Torremolinos con un definitivo 0-2 en el minuto 77, alejando así tres puntos de Las Viñas.

El derbi provincial entre Arenas de Armilla y UD Maracena comenzó a las 18.00 horas. Un gol tempranero de Fran Machado en la primera mitad dio la victoria a los locales, con un marcador de 1-0 que se mantuvo hasta el final del partido. La victoria posiciona al equipo de Armilla en octavo lugar con 17 puntos.