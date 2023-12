Arenas de Armilla se lleva el derbi granadino del sábado en Tercera

Tras los partidos del sábado con derbi incluido, sólo queda por jugar el Motril en esta jornada para los granadinos de Tercera Federación.

En un partido que se jugó el viernes, el CD Huétor Tájar no pudo pasar del empate sin goles en casa frente al Poli Ejido en un reparto de puntos que no sirve de mucho a ninguno de los dos equipos. Los jugadores de Gabri Padial seguirán en descenso, con once puntos en trece partidos, y visitarán Maracena en su próximo encuentro.

Por otro lado, el partido de la jornada disputado entre CD Huétor Vega y Juventud Torremolinos se ha saldado con victoria para el equipo malagueño, que sigue intratable una jornada más. Los malagueños se adelantaron en la primera parte con gol de Fran Castillo en el 26', resultado que iba a permanecer igual hasta el descanso. Ya en la segunda parte, el partido tampoco iba a favorecer a los hueteños. Iker Burgos confirmó la victoria del Torremolinos con un definitivo 0-2 en el 77', alejando los tres puntos de Las Viñas.

A las 18.00 horas comenzó el derbi provincial entre Arenas de Armilla y UD Maracena, en un partido con un gol solitario en la primera mitad que daba la victoria a los primeros. Nada más empezar el encuentro, los locales se adelantaron por obra de Fran Machado, y el 1-0 iba a permanecer en el marcador hasta el descanso. Ya en la segunda parte, el encuentro no iba a tener ningún sobresalto más y los tres puntos del derbi se quedaron en el Municipal de Armilla, en una victoria que deja al equipo armillero octavo con 17 puntos.

Por su parte, el CF Motril es el único granadino que disputará el partido de esta jornada el domingo, en un duelo muy importante para los jugadores motrileños que reciben en el Escribano Castilla a las 12:00 horas al UDC Torredonjimeno, que empata al Huétor Tájar con once puntos pero está fuera del descenso. Veremos si los futbolistas de Fran Maldonado consiguen la victoria tras una racha negativa en cuanto a resultados y la anotación de goles.