Carmen García, "feliz" por su fichaje por el Ramón y Cajal

La pívot granadina Carmen García ha manifestado sentirse "muy feliz" ante la posibilidad de "crecer como jugadora en un equipo como el Ramón y Cajal, que tiene una gran proyección". La incorporación de la joven jugadora para la próxima temporada, tal como adelantó este diario el pasado martes, fue confirmada ayer por el club colegial.

La pívot, que se ha formado en el CB Agustinos, destaca del equipo que dirige Maribel Piñar que "tiene una muy buena plantilla interior" y se mostró convencida de que en el Raca "me van a ayudar a mejorar como jugadora".

Carmen García explicó que el año pasado no dio el paso de fichar por el Raca y seguir en Agustinos, "pero éste me siento con energía y con ganas y quiero dar lo máximo de mí, tanto para entrenar como en los minutos que consiga gracias a mi esfuerzo". Al respecto, añadió que "he decidido que este es el año en el que voy a dar un salto en mi trayectoria y así prepararme para mi futuro".

La pívot tiene claro que "va a ser un cambio difícil, pero tengo mucho entusiasmo por ver lo que me depara este año en el que voy a darlo todo y más".

La entrenadora destaca su altura

Por su parte, la entrenador del Raca, Maribel Piñar, ha destacado que de Carmen García que "su altura, su capacidad intimidatoria y su facilidad para rebotear destacan en una jugadora que tiene futuro por delante y muchas posibilidades de mejora y aprendizaje".

La preparadora granadina se mostró convencida de que la joven granadina de 18 años "nos va a aportar físico, ilusión y ganas de trabajar."