Christian Díaz destaca lo “especial que ha sido todo”

El escolta Christian Díaz, que no seguirá en el Covirán Granada tras cuatro temporadas en el club, destacó en su despedida lo “especial que ha sido todo” en el equipo granadino y los “grandes momentos” que ha pasado junto a la afición.

“Se me hace muy raro escribir estas líneas para despedirnos. ¡Qué especial ha sido todo y qué grandes momentos hemos pasado juntos!”, indicó el escolta canario en una carta de despedida hecha pública por el club.

“Les hemos hecho pasar momentos muy tensos, pero verles las caras de felicidad esa última jornada nos ha llenado el alma”, escribió sobre las dos permanencias en la Liga Endesa conseguidas por el equipo en la última jornada.

“Se me va a hacer muy raro no vestir este escudo, no ver a todos mis compañeros para entrenar. Solo queda decir a toda Granada y a todo aficionado del Covirán muchas gracias”, añadió.

Christian Díaz agradeció haberse sentido “uno más durante estos cuatro años”, dejando atrás “una ciudad maravillosa, un club que lo ha dado todo y unas amistades para toda la vida”.

El escolta canario tiene claro que “sin la afición no hubieran llegado nunca los éxitos” por lo que llevará a los aficionados “siempre en el corazón”.

Agradecimientos

“Gracias a todos y cada uno de los integrantes del club. Gracias Óscar, Esther, Pablo, Zamo, Arturo, Alberto, Doors, David, Andrea, Pinzas, Fermín, Ismael, Juanma y Manolo, gracias a todos los miembros de la oficina y a todos mis compañeros con los que he vivido momentos tan intensos como bonitos. Sin duda eso nos ha hecho unirnos mucho más”, añadió.

“Gracias a ustedes, afición, porque sin ustedes nosotros no lo hubiésemos conseguido nunca. Siempre me había tocado jugar en el norte y recuerdo que le decía a mis amigos: “Me gustaría jugar en el sur con el calorsito”, pues en el sur jugué, pero “chacho, que pelete”. Suerte que llegaba al pabellón y todas y cada una de las personas que nos iban a ver nos daban calor y me hicieron sentir como en casa durante cada partido. Con cariño, el Pollito”, finalizó.