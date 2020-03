La Copa del Mundo de SBX, la gran cita de Sierra Nevada en 2020

La Copa del Mundo de snowboard sross se ha presentado en el Palacio de Carlos V como el gran evento deportivo de invierno de esta temporada en España. La competición contará con la presencia de los cien mejores riders mundiales de la disciplina, en la es penúltima prueba del circuito.

Los equipos, que a partir de este jueves arrancarán la actividad deportiva en pista con los entrenamientos oficiales (el viernes serán las clasificatorias y el sábado, las finales), se hicieron la foto de familia en el patio central de palacio de Carlos para después recorrer el recinto monumental de la Alhambra.

Elogios

Mientras los corredores visitaban los palacios nazaríes, en el salón de actos del Palacio de Carlos V, el coordinador de snowboard de la Federación Internacional de Esquí (FIS), Uwe Beier, y el presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), May Peus, subrayaron el compromiso de Sierra Nevada con la alta competición en deportes de invierno.

La implicación de la estación granadina, subrayó Beier, ha quedado reflejada en la construcción de una gran pista de snowboard cross, especialmente meritorio "en un invierno no muy generoso en nevadas". Aunque Beier no quiso dar nombres de favoritos al podio, lo cierto es que la pista de la Loma de Dílar, con seis peraltas y doce puntos aéreos, favorecerá a los riders más completos del circuito, rápidos y con buenas prestaciones en la parte de freestyle.

Para el presidente de RFEDI, la Copa del Mundo SBX de Sierra Nevada "tiene sentido, porque tenemos deportistas españoles de primer nivel mundial en esta disciplina y se desarrolla en una gran estación". Al respecto, May Peus señaló que la comeptición va a tener "mucho atractivo gracias a que tanto Lucas Eguibar como Regino Hernández son punta de lanza de los deportes de invierno en este país".

Por su parte, el consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada, Jesús Ibáñez, añadió que el circuito de competición de este fin de semana será "compatible con el esquí turístico, de tal manera que los esquiadores de este fin de semana podrán disfrutar del evento y de su jornada de esquí".

Opciones españolas

Dos de los grandes protagonistas de la Copa del Mundo serán los riders locales, Regino Hernández y Lucas Eguíbar. El snowboarder andaluz, bronce olímpico, señaló que su tardía incorporación esta temporada a la Copa del Mundo se verá suplicada "por correr ante mi público, ante la gente que me vio nacer para los deportes de invierno. Es una motivación extra para salir a la pista y dar el cien por ciento".

Por su parte, el rider vasco Lucas Eguibar aseguró que vuelve a Sierra Nevada "con la misma mentalidad que 2017 donde competí muy bien (doble plata mundial). Aunque aún no l he probado creo que es un circuito que me voy a sentir cómodo. Estoy muy bien. Hay gente que está muy fuerte, pero esperamos estar cerca de ellos".