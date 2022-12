Pablo Pin tras perder ante Valencia: "No somos altos y guapos, somo feos y bajos"

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, pidió a sus jugadores “más concentración y mala leche” tras la derrota de este domingo por 81-110 ante el Valencia Basket, aunque recordó que “las expectativas tienen que ir en función de la realidad” y que no son “altos y guapos” sino “feos y bajos”.

“En el primer cuarto nos han castigado, han anotado fácil y es muy complicado si te pones nueve puntos abajo contra equipos de este nivel”, comentó Pin en rueda de prensa.

“El segundo cuarto no ha estado mal, tratamos de hacer cosas diferentes de cara al futuro, ser más duros y agresivos en defensa. En el tercer cuarto ellos han subido el nivel de dureza y nosotros no hemos estado bien, y ya hemos ido detrás y sólo cabía mejorar como equipo e ir preparándonos para el futuro”, agregó en su análisis del choque.

Pese a afrontar los suyos el choque muy mermados por las lesiones, el técnico pidió a los suyos “un esfuerzo” en “las cosas” que pueden “controlar”.

“Hay cosas que dependen de nosotros y tenemos que mejorar, como el uso de las faltas, porque eso es competitividad. Hay que ser un poco más cabrón, porque eso es concentración y mala leche. En eso insisto mucho, lo que podemos controlar hay que hacerlo perfecto”, explicó.

La realidad

Al mismo tiempo, dejó claro que “las expectativas tienen que ir en función de la realidad”, recordando que el Valencia Basket es “un equipo de Euroliga” en el que “su base cobra” como toda la plantilla del equipo andaluz.

“Si no descendemos, hemos ganado la liga. La realidad no es la Copa, no somos guapos, altos y con los ojos azules, sino feos y bajos, es nuestra realidad”, expuso Pin tras la cuarta derrota seguida de los suyos.