El Covirán Granada acusa las bajas y cae claramente ante el Valencia Basket (81-110)

El Covirán Granada ya comienza a acusar las lesiones de sus principales fichajes de la temporada. Los de Pablo Pin cayeron en el Palacio de Deportes por 29 puntos ante el Valencia Basket, en un duelo en el que los valencianos demostraron el porqué son un equipo de Euroliga. La diferencia entre ambos equipos fue demasiada y el marcador así lo reflejó desde el primer minuto de partido.

Todos en el club rojinegro son conscientes de las limitaciones que supone jugar con tres jugadores que, se supone, deberían dar el salto de calidad al equipo. Jugar sin Todorovic, Luke Maye y Cristiano Felicio es dar demasiada ventaja a un rival que juega en Europa y que sabía que medirse a los granadinos con tantas ausencias era una gran oportunidad de lograr una victoria más.

Los bases

Con los efectivos que logró el ascenso a la ACB más el refuerzo de Alex Renfroe, el conjunto de Pablo Pin opuso la resistencia que pudo en un duelo que comenzó con un festival de triples, en especial por bando valenciano. Nada menos que seis fueron los lanzamientos desde más allá de 6,75 que anotaron los de Álex Mumbrú para abrir boca. Su primera media docena de canastas fueron a base de tres y eso permitió lograr demasiado pronto una renta que, con el paso de los minutos, fue en aumento.

Ello provocó que el técnico granadino se viera obligado a solicitar demasiado pronto su primero tiempo muerto con 10-18 en el electrónico. No contar con Maye y Felicio, sobre todo en ataque, limitó mucho los focos anotadores del Covirán, que se basó en la pareja de bases que salió desde el inicio formada por Renfroe y Christian Díaz para meterse en el partido. Pero casi siempre fueron en acciones individuales. Por momentos, la anarquía se apoderó del ataque rojinegro en la que jugadores con pocos minutos en lo que se lleva de temporada, se vieron obligados a asumir una responsabilidad a la que este año no están acostumbrados. Fue el caso de David Iriarte, al que las pérdidas le hicieron perder confianza, o de Pere Tomàs, que intentó hasta cuatro triples más una de dos para anotar, al descanso, tan sólo un triple.

Parciales

Un parcial de 2-8 lanzó a los che en el marcador, superando la barrera de los diez puntos que quedó en nueve al término de los primeros diez minutos. Y la renta fue a más en el inicio del segundo cuarto en el que un 0-9 hizo que los visitantes doblaran a su rival. De nuevo Pin detuvo el choque y gracias al dinamismo de Renfroe y el descaro de Christian Díaz, el Covirán se metió en el partido. Pero un parcial de 8-0 que llegó a ser 11-2 redujo las distancias. Sin embargo, este curso los de Pin tienen en su juego una rémora que no terminan de arreglar y son los tiros libres. Al descanso fueron seis los errores cometidos que hubieran dejado más abierto el duelo de cara a la segunda mitad. Pese a buscar en defensas alternativas frenar el caudal ofensivo de los de Mumbrú como por ejemplo la defensa en zona que se ordenó en el banquillo, finalmente fueron once los puntos con los que el Valencia Basket se fue al descanso. No obstante, la sensación era que los levantinos tenían muchos más recursos y tenían el duelo controlado.

Cuarto clave

En el arranque de la segunda mitad el intercambio de canastas no benefició a los locales pues el mayor acierto visitante llevó a alcanzar la quincena de puntos, una renta que fue en aumento ante la incapacidad de poder reducirla. Valencia supo frenar el ritmo infernal que suelen emplear en cancha delantera los de Pin, y en estático les costó mucho. Tanto, que con un triple de Josep Puerto, el cuadro de taronja alcanzó los 19 de ventaja a 4:50 del final del tercer cuarto.

Pin buscó en Bropleh, que estaba en el banquillo, la solución a los males de su equipo porque, al margen de la buena defensa valenciana, lo cierto es que la diferencia de calidad se notó. Era algo previsible y más con tanta baja. El ejemplo más claro fue el triple que anotó Chris Jones con un defensor encima y los dos fallos de Christian Díaz estando liberado. La aparición de Niang no fue suficiente para frenar el vendaval ofensivo del contrario, que alcanzó los 25 puntos tras un parcial de 0-10 que rompió Bropleh con un triple.

El fondo de armario entre uno y otro equipo era evidente y todo el que entraba desde el banco che ofrecía buenas prestaciones, todo lo contrario que en el Covirán en el que jugadores como Iriarte o Vilà tuvieron que asumir un rol inesperado al inicio de campaña. Pero las circunstancias van a provocar que esta sea la tónica hasta que la entidad logre firmar a un jugador interior más.

La sentencia

Y, por si fuera poco, el cubano Jasiel Rivero, que fue nombrado mejor jugador del mes de octubre en la Liga Endesa, fue determinante para terminar de decantar el choque en la recta final de un tercer cuarto en el que el Valencia Basket tiró de acierto para terminar imponiéndose por 17-33. Casi doblaron a los granadinos dejando clara la superioridad sobre el parqué, con cinco hombres por encima de los diez puntos.

Con 27 puntos abajo, una canasta de López-Aróstegui a los 19 segundos de empezar los últimos diez minutos hizo, ante la sorpresa de la grada, que Pin, que venía de darle instrucciones a sus jugadores durante dos minutos, pidiera un tiempo muerto. Sirvió de poco. Jones, con un triple, llevó a su equipo a alcanzar la treintena de puntos de renta que Prepelic, con cinco puntos seguidos, aumentó a 35.

Restaban poco más de ocho minutos en los que el objetivo fue tratar de competir y reducir la ventaja lo que se pudiera. Finalmente, quedó en 29 puntos. Una derrota que, no por esperada, hace daño y deja muchas dudas sobre el nivel de la plantilla sin tres de sus principales refuerzos. Pero, como diría Pin, eso es lo que hay y volverá a salir el sol. Toca fichar y, sobre todo, acertar. Y eso no será fácil.