El Covirán busca repetir ante el Valencia la victoria de la primera vuelta

El Covirán Granada recibe este domingo (18:30 horas) al Valencia con el objetivo de repetir la victoria de la primera vuelta para dar un paso adelante hacia su permanencia una campaña más en la Liga Endesa.

Pese a tener enfrente a un equipo de Euroliga, el conjunto dirigido por Pablo Pin pretende volver a superar al cuadro valenciano tras vencer en la primera vuelta en La Fonteta por 75-81.

Esa victoria, una de las más prestigiosas del equipo granadino en toda su historia, permite al Covirán Granada estar ahora con un triunfo de renta sobre el descenso, que marca el Breogán.

El cuadro de Pin está en la clasificación con ocho victorias, las mismas que el Obradoiro y una más que un Breogán con el que aún tiene que medirse en el Palacio.

De hecho, tras medirse al Valencia los rojinegros jugarán de forma consecutiva ante los dos últimos, ya que el próximo fin de semana visitarán al Zunder Palencia y después recibirán al citado Breogán.

Ganar al Valencia permitía al equipo tomar oxígeno en la tabla y poder afrontar con más tranquilidad esas dos finales de las siguientes jornadas.

Los andaluces se agarran para poder superar a los levantinos, además de a su victoria de la primera vuelta, a que están jugando buenos partidos en el Palacio, donde ofrecen una fortaleza que no han sido capaces de mantener en sus últimos desplazamientos.

De hecho, en dos de sus tres últimos partidos en casa han ganado al Bilbao Basket (87-79) y el Joventut (86-83), pero ahora llegan al partido tras perder de forma estrepitosa en la pasada jornada en la pista del Morabanc Andorra (86-62).

También esperan que el Valencia pueda verse afectado por haber tenido que jugar este viernes partido de Euroliga como visitante.

Pin tiene a su disposición a todos los efectivos, pese a que durante la semana ha tenido algunas pequeñas molestias ya superadas el pívot senegalés Malik Dimé.

Lo normal es que el técnico vuelva a descartar para el choque, al tener trece jugadores, al alero Germán Martínez, como ha hecho en las últimas jornadas.

Pin espera y necesita la mejor versión del pívot brasileño Cristiano Felicio y del escolta estadounidense Will Barton, los dos extracomunitarios del equipo que no pasan por un buen momento.

El rival

El Valencia Basket quiere conseguir este domingo en Granada una victoria que le permita mirar hacia arriba en la clasificación liguera y que meta presión a los tres equipos con los que puede pelear la cuarta plaza

Tratará de evitar la victoria local un Valencia Basket que es séptimo, pero que quiere sumarse a la pugna por la cuarta plaza que ahora mismo tienen UCAM Murcia, Tenerife y Gran Canaria.

A pesar de la derrota de este viernes por 79-66 ante Partizan de Belgrado en la última jornada de Euroliga, el Valencia llega a Granada a sabiendas de que encara un tramo final en el que se podrá centrar al cien por cien en la competición liguera y con los buenos minutos de Jared Harper y del canterano Sergio De Larrea como noticias positivas desde Belgrado.

Además, el equipo llega reforzado por el triunfo liguero del pasado fin de semana ante Baskonia, un partido que dejó al equipo vitoriano a dos victorias de los 'taronja', que recuperaron el 'basket average' sobre los de Dusko Ivanovic y que asentaron la séptima posición.

El objetivo ahora es centrarse en las seis jornadas de fase regular que restan y en las que el Valencia sueña con la cuarta posición. Será una tarea complicada, aunque no tanto por la diferencia de victorias con el UCAM Murcia, sino más bien por el calendario que le queda a los 'taronja', pues tienen que recibir en casa a Tenerife, rival directo por esa cuarta plaza, Joventut y Real Madrid.

No obstante, tras el trámite ante Partizan en el que jugadores importantes como Chris Jones y Brandon Davies no jugaron tanto como en otros encuentros, los de Xavi Albert quieren insistir en la versión dada ante Baskonia y extenderla durante cuarenta minutos, y no solo durante veinte, para no caer en las desconexiones vividas durante varios tramos de la temporada.

Xavi Albert podrá volver a contar con el pívot Alpha Kaba, que no estaba inscrito en Euroliga, pero no con los lesionados Boubacar Toure ni Kevin Pangos, mientras espera la mejoría de Stefan Jovic, que se quedó en València y no viajó a Belgrado por unas molestias en el gemelo izquierdo, y de Damien Inglis, que tampoco jugó el viernes por dolores por una contusión costal.

En caso de que los dos estuvieran disponibles, Albert debería hacer dos descartes técnicos, al menos uno de los cuales deberá ser uno de los tres extracomunitarios que tiene en la plantilla, que son Jared Harper, Justin Anderson y Nate Reuvers. También podría incorporar al canterano Sergio De Larrea, que firmó buenos minutos en Belgrado supliendo a Pangos