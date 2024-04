Pin: “Igual no estamos bien, pero tampoco estamos tan mal”

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, reconoció que su equipo no está “bien” pero cree que tampoco están “tan mal” como algunos piensan, alertando de que irán “a ganar” en el choque de este domingo ante el Valencia.

“La semana ha ido bien, en la línea de trabajo normal, con concentración. Venimos de una derrota dura (ante Morabanc Andorra) y los ánimos no están súper positivos tras un mal partido, pero trabajamos bien”, dijo Pin este viernes en rueda de prensa.

“Somos el mismo equipo que le ganó a Joventut y Bilbao. Ni cuando ganamos somos los mejores del mundo ni cuando perdemos somos los peores. Tenemos que seguir con nuestra línea de trabajo porque tenemos el objetivo muy cerca y es el momento de seguir trabajando”, añadió el técnico.

“Llevamos cuatro jornadas en descenso de 28. Igual no estamos bien, pero tampoco estamos tan mal. Llamo la atención sobre el hecho de que todo no es negativo, que no nos dejemos llevar por la negatividad que hay alrededor. Realidad y expectativas tienen que ir por la misma línea y tenemos claro nuestro camino”, expuso Pin.

Del Valencia, que visita el domingo el Palacio, destacó su “nivel físico”, la “potencia y fuerza de sus jugadores, con quintetos súper grandes”.

“A veces juegan con cuatro jugadores de más de dos metros, con mucho musculo. Tendremos que jugar a nuestro máximo nivel físico”, indicó.

Pin también citó como claves del choque “el control del rebote y el control del ritmo de partido”, aparte de que “cuando lleguen momentos malos en el partido” sepan “jugar juntos y disciplinado”.

“Tenemos que ir a por todas, jugamos en casa y hay que ganar porque nos acerca al objetivo. Si se pierde no habrá que hacer ningún drama y pensar en el siguiente partido en Palencia”, agregó Pin.

El técnico ve “bien” a todos los jugadores de su plantilla, comentando que “los que llevan aquí más tiempo están tirando bastante del equipo en el día a día” y que necesitan “que se sumen más jugadores a esa dinámica”.

Nombres propios

Sobre Felicio, dijo que ha firmado “una semana bastante buena, con actitud buena, entrenando duro y con nivel. Eso es lo que espero de él hasta el final, dándole continuidad a esa actitud y energía. Hemos hablado con él, quiere ayudarnos.

De Will Barton reconoció que “le esta costando adaptarse al estilo de juego que se hace aquí. Le ha sorprendido. Cuando no has salido de Estadios Unidos piensas que vienes a ligas menores. Nivel de intensidad, físico, de ritmo, se le ha venido encima. Tenemos que seguir trabajando. Lo está intentando, pero no es fácil. Viene a un equipo con un estilo definido con muchos años. Está siendo un proceso lento”.

Pin, que avanzó que Dimé tiene una “pequeña molestia pero nada grave”, destacó los 200 partidos con el Covirán Granada de David Iriarte.

“Ha crecido con el equipo, siempre se ha adaptado a lo que ha necesitado el equipo. Si no fuera importante para nosotros no estaría aquí. Honesto, trabajador y lo hace todo para el equipo. Rol importante, personalidad, carácter, inteligente. Se merece llevar 200 partidos con el club”, dijo del pívot.