El Covirán Granada afronta la temporada 2019/20 con el objetivo de jugar el 'play off'

El Covirán Granada inicia su segunda temporada en la LEB Oro con la responsabilidad y el objetivo de meterse de nuevo en el play off por el ascenso.

El principal enemigo del equipo que un año más vuelve a dirigir el granadino Pablo Pin puede estar en su pasado más reciente. Lo realizado la pasada campaña sobrepasó con creces cualquier predicción por muy optimista que fuera: el Covirán empezó el año con el propósito de asegurar la permanencia cuanto antes y lo que firmó fue una gran campaña que se tradujo en su presencia en la lucha por el ascenso a la ACB y no se metió en la Final Four disputada en Bilbao de puro milagro. En otras palabras: se quería dar un paso más y lo que dio fue una zancada inmensa.

Mirar hacia arriba

Superar lo realizado en la campaña 2018/19 no será fácil. De momento, hay cambio de chip en cuanto al objetivo: se ha pasado de tener el punto de mira en la permanencia en la segunda categoría del baloncesto español a apuntar hacia arriba para alargar la temporada regular con la presencia del equipo en la lucha por el ascenso.

En el club nazarí son conscientes de que la pasada temporada se puso el listón muy alto

Y sin dejar de tener los pies en el suelo. La Liga ACB se antoja como una meta muy lejana que requiere la alineación de no pocos planetas y no sólo en el universo de la pista de juego.

La base del año pasado

Un año más, el club nazarí apuesta por la continuidad. Debe ser el equipo de la LEB Oro que menos caras nuevas va a presentar en la temporada que hoy comienza. Respecto a la pasada campaña sólo dos ausencias: la de Eloy Almazán, que decidió ‘colgar las botas’ como profesional, y la de Devin Wright, el único descartado por el cuerpo técnico.

La llegada del alero canadiense Diego Kapelan y el pívot estadounidense Earl Watson supone la entrada de extranjeros en un equipo que la pasada temporada presumía de ser un ‘producto nacional cien por cien’.

Eso sí, ambos jugadores tienen experiencia en la categoría, una cualidad que para los responsables del club granadino es un requisito indispensable en los foráneos pues, como han dejado claro en muchas ocasiones, no quieren 'experimentos'.

La llegada de Earl Watson supone un plus en el juego interior del Covirán. El pívot, que el año pasado realizó una gran campaña en el Ourense, en el que fue una pieza determinante para que los gallegos jugaran el play off y se clasificaran para la Final Four. El estadounidense apuntalará con su fortaleza física el juego en las 'pinturas'.

Por su parte, la incorporación de Diego Kapelan servirá para mejorar un aspecto en el que el Covirán pasó más de un problema en no pocos partidos de la pasada temporada: el tiro exterior. El canadiense, que también tiene pasaporte bosnio, ha jugado también en el Ourense, así como en Melilla, conjuntos en los que firmó buenos porcentajes en los lanzamientos desde más allá de la línea de 6,75. Si en Granada mantiene su nivel, el resto de jugadores exteriores podrán jugar más liberados a la hora de mirar el aro rival.

El resto, los del año pasado, incluidos la base de la base, el grupo de jugadores que realizaron con nota el tránsito de la LEB Plata a la Oro: Carlos de Cobos, Carlos Corts, Alo Marín, Manu Rodríguez, Alejandro Bortolussi y David Iriarte. Junto a ellos, los que llegaron hace un año: Josep Pérez, Joan Pardina, Sergio Olmos y Guille Rubio. Todos ellos, con más experiencia y edad conforman un equipo aparentemente más equilibrado.

Líneas

El trío de bases se complementa a la perfección. Entre los exteriores faltará algo de físico con la marcha de Almazán, pero habrá más amenaza en la anotación.

Entre los interiores, Watson parece que se ha acoplado bien en un grupo que se conoce a la perfección y que puede ofrecer muchas variantes.