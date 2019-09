Pablo Pin: "Espero que esta temporada seamos más respetados"

"A pesar de haber tenido una pretemporada más corta de lo normal, a nosotros lo que nos apetece es competir". Con estas palabras el entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, pone de manifiesto las ganas que hay en el seno de su plantilla por empezar a jugar 'de verdad'. Según el técnico, "tenemos ganas de medir cómo estamos y de ver cómo nos va con los cambios del equipo".

El preparador granadino no oculta que "será muy difícil repetir lo del año pasado", aunque asegura que el objetivo de la temporada está en "intentar meternos en play off y luego pelear por lo máximo". Eso sí, reconoce que "hasta que no estemos en el top económico no nos podemos venir arriba y hemos de seguir siendo humildes porque si no es así esto se cae".

Al respecto, Pin hace hincapié en que "lo primero que tenemos que hacer es que el nombre de Granada se asocie a play off, tal como ocurre con Oviedo o Palencia, que siempre juegan por el ascenso".

Objetivo "Vamos a intentar meternos en play off y luego pelear por lo máximo"

Sobre la complicado del reto de esta temporada explica que "los equipos que jugarán contra nosotros no van de nuevas, pues saben lo que se van a encontrar porque saben el tipo de equipo que somos". Y añade: "Ya no somos sorpresa".

Pin considera además que "por un lado nos conocen, pero por otro espero que seamos más respetados por todos, equipos, árbitros... y esto nos da un poco más de poso".

Análisis

En cuanto a los rivales, el entrenador del Covirán asegura que "el nombre de los favoritos lo podrán la liga, pero por presupuesto Guipúzcoa, Breogán y Palma están por encima de los demás".

Además, considera en el grupo medio entrarán más equipos que el año pasado, como Castellón y Cáceres, y prevé que "este año no habrá descolgados como ocurrió la pasada temporada con el Arraberri". Pin resume que "salvo los tres equipos top el nivel medio del resto ha subido y la liga va a estar más igualada que el año pasado".

Sobre su equipo, el entrenador señala que con las nuevas incorporaciones "hemos tapado algunas carencias", por lo que subraya que "tenemos un equipo más completo y equilibrado".

Sello de identidad

Y concluye que entre las claves del Covirán de la temporada 2019/20 están "mejorar en esos partidos de fuera que en los que en el tramo final físicamente nos sacaron de la pista, para lo que hará falta más dureza física y también mental, y también hemos de mantener nuestro sello en el trabajo defensivo y en el rebote"