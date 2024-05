2022: El año de la calima en el que el Gobierno nos quita la Inteligencia Artificial

2022 fue el año en el que, por fin, empezamos a olvidar la pandemia. En febrero el Gobierno elimina las medidas más restrictivas contra el coronavirus. La bajada de contagios registrados a primeros de año provoca que varias comunidades, entre ellas Andalucía, decidan rescindir las medidas que mantenían para luchar contra la llamada sexta ola: obligatoriedad de presentar el pasaporte covid o una prueba diagnóstica negativa para acceder al interior de establecimientos de hostelería, ocio, esparcimiento y para residencias de mayores y hospitales. Las fiestas, tales Semana Santa, el Día de la Cruz y Corpus vuelven a ser como antes de la pandemia. Granada recupera ese año el 78 por ciento de su turismo prepandemia: 2.5 millones de visitantes. El final del túnel estaba cerca y la gente comprendió que vivir con miedo al dolor o a la enfermedad no es vivir.

En 2022 el Gobierno de España dio a Granada una de cal y otra de arena. La parte buena, la arena, es cuando se decidió apoyar la construcción en Escúzar de un acelerador de partículas. La de cal, la mala, fue cuando decidió que fuera La Coruña y no Granada la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial, noticia que dejó en el rostro de los granadinos un mohín mitad rabia y mitad sorpresa.

Los granadinos no sabíamos lo que era un acelerador de partículas hasta que en 2022 se habló por primera vez de que estaba en proyecto crear uno en la provincia granadina, concretamente en Escúzar. Este proyecto científico que aún está en pañales, llamado IFMIF-Dones, tiene como fin el desarrollo de los materiales que se usarán en los futuros reactores de fusión nuclear, capaces de crear energía limpia, y que se cree impulsará a la provincia granadina internacionalmente. La principal misión de este acelerador de partículas es probar, validad y calificar los materiales que se utilizarán en las citadas plantas de energía de fusión nuclear. No es un proyecto solo español o europeo, sino mundial. En noviembre se firmó en Zagreb, a donde viajaron los Reyes de España, la firma de un memorando de entendimiento entre los gobiernos de España y Croacia que comprometía la construcción de acelerador. Según la hoja de ruta, los trabajos de construcción comenzarán en 2025 y terminarán entre 2029 y 2030. También se tiene previsto que comience a funcionar el acelerador en 2033. Según los cálculos más optimistas, este proyecto supondrá la creación de un millar de empleos solo en Granada, 400 de ellos de personal científico y técnico de alto nivel. La Universidad de Granada ha hecho un estudio de impacto sobre la ciudad la construcción de este acelerador de partículas y ha concluido que la comunidad verá aumentada la producción de bienes y servicios en 4.156 millones de euros y la generación de empleos, tanto directos como indirectos e inducidos, en más de mil de media anual durante todas las fases de desarrollo de la iniciativa. Para la provincia de Granada estos efectos se contabilizan en un aumento de 1.945 millones en la producción y en la creación de 346 empleos de media anual. Pero todo ello aún está en manos del futuro. ¡Quién lo verá!

Con un palmo de narices

En cuanto a la Agencia de Inteligencia Artificial (AESIA), la sociedad granadina en general se movilizó ese año para que Granada fuera la sede de dicha agencia. Había algunas otras ciudades candidatas, pero eran Alicante y Granada las que más posibilidades tenían. Granada porque su Universidad es referente en todo el mundo de los estudios en esta materia. Además, el mismo presidente del Gobierno, en un mitin electoral celebrado en el Palacio de Congresos, había resaltado a la ciudad de la Alhambra como el epicentro de la Inteligencia Artificial. Todo eran parabienes. Hasta que la ministra portavoz del Gobierno dijo en una rueda de prensa celebrada a primeros de diciembre que la sede de la AESIA iría a La Coruña. Las reacciones locales de las instituciones y los políticos se movieron entre el lamento provocado por la adversidad y la sorpresa. ¿Cómo era posible que se la hubieran dado a una ciudad que ni siquiera estaba en las quinielas?

El descontento fue generalizado, especialmente en el Ayuntamiento de Granada y en la Universidad. El alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, dijo sentirse "entre destrozado y mosqueado" y reclamó que se aclararan los criterios técnicos que habían llevado al Gobierno a optar por La Coruña y no por la ciudad de la Alhambra. La rectora de la Universidad, Pilar Aranda, también reclamó transparencia a la hora de saber cómo se había tomado esa decisión. La rectora estaba convencida de que el Gobierno tomaría en cuenta que nuestra institución académica llevaba desde la década de los años ochenta creando sinergias entre sus diferentes facultades sobre la inteligencia artificial. De hecho, varios de sus investigadores están entre los mejores del mundo en esta disciplina. En fin, un jarro de agua fría para los intereses de Granada. Hay quien vio una mano negra en Sevilla porque esta ciudad aspiraba (y lo consiguió) a ser sede de otra agencia, la espacial. Y no le podían dar dos agencias a Andalucía. Sea como fuera, los granadinos nos quedamos como la cara de un niño que acaba de enterarse de que los Reyes Magos son los padres o la de un moribundo que acaba de descubrir que el mañana no existe.

2022 fue el año en el que Rusia invadió Ucrania. Por ese motivo, miles de refugiados ucranianos llegaron a Granada a primeros de noviembre, convirtiendo a nuestra provincia en una de las que más se volcaron para ayudar a los del país invadido. La asociación Guardias Civiles Solidarios envió un convoy desde Granada con miles de kilos de ayuda humanitaria y fueron muchas otras las iniciativas que se pusieron en marcha para ayudar a los ucranianos. Incluso se organizó un gran concierto solidario con muchos artistas granadinos (Miguel Ríos, Lori Meyers, 091, Apartamentos Acapulco, Arco, Carmencita Calavera, Colectivo Da Silva, Eskorzo, El Jose, Juan Habichuela Nieto, La Guardia, Lagartija Nick, Niños Mutantes y Soleá Morente, entre otros) en el Palacio de Deportes que reunió a casi 6.000 personas. El espectáculo consiguió recolectar unos 120.000 euros, que fueron enviados a través de la Cruz Roja como ayuda al pueblo ucraniano.

En 2022 se aprueba la licitación de las obras para hacer, por fin, las canalizaciones de la presa de Rules, por las que se contemplan la construcción de una conducción de 15 kilómetros que amortiguará la sed de los campos de la Costa Tropical.

Las desgracias del año

Una de las carocas de ese año hacía alusión a la terrible calima por la que pasó la provincia de Granada durante el mes de marzo: "Con el polvo sahariano, al cole se fue mi hijo/La lluvia cayó de plano/y lo que era un ser humano/regresó siendo un botijo". Y es que las provincias más orientales de Andalucía (Málaga, Almería y Granada) a partir del día 15 del mes de marzo aparecieron cubiertas de un manto de polvo en suspensión rojizo y molesto y procedente del Sáhara. Lo que llaman calima. Los meteorólogos calificaban al fenómeno como poco usual, ya que la calima, en esas proporciones, era más frecuente en las islas Canarias. Pero lo malo es que ese fenómeno atmosférico venía con un calor infernal y cuando llovía, el polvo se convertía en barro. Muchos vecinos de pueblos alpujarreños y de la Costa orgullosos de mantener el tipismo de lo blanco, maldijeron el día en que decidieron que las fachadas de sus viviendas fueran blancas. Pero es que además los neumólogos explicaban en los medios que las partículas de arena y polvo del Sáhara podían provocar empeoramientos de patología respiratoria como la bronquitis crónica o el asma bronquial. Al final, los grandes beneficiados de la calima de esos días fueron los lavaderos de coches y los pintores de brocha gorda, que tuvieron lista de espera de clientes para blanquear las fachadas de sus viviendas.

2.022 fue un año en el que la crónica negra de la provincia estuvo preñada de funestas noticias que podían dar para argumentos de películas. En abril, en un cortijo de Sorvilán fueron encontraros muertos un hombre de 61 años y una mujer de 47 que formaban matrimonio. Al principio se creyó que había sido un caso más de violencia doméstica, pero luego se supo que aquel doble asesinato estaba relacionado con el narcotráfico. El hombre, que tenía con mote El rey león, estaba vinculado al tráfico y plantación de cáñamo. La mujer había sido concejal del PP de la localidad de Gualchos Castell de Ferro. Los cuerpos de ambos, que estaban semidesnudos, presentaban signos de violencia.

En Orce, un hombre mató a tiros a su hermano y su cuñada y luego se suicidó. Fue a finales de noviembre cuando fueron encontrados los tres muertos en un cortijo que pertenecía al matrimonio. Después la investigación, se llegó a la conclusión de que el móvil del asesinato fue por problemas con la herencia.

El verano de 2.022 fue muy caluroso, con temperaturas que se llegaron a cuarenta grados a la sombra. Eso permitió que se produjeran varios e importantes incendios como el ocurrido en Los Guájares y en el Cerro de San Miguel. En éste último el fuego calcinó 170 hectáreas.

El 8 de septiembre, poco antes de las dos de la tarde, se inició en el término municipal de Los Guájares otro un incendio forestal que mantuvo en vilo a sus vecinos y a los de los otros cuatro municipios del entorno y que quemó 5.100 hectáreas de monte. Desde el primer momento se sospechó que había sido provocado. Casi un año después, su presunto autor, un hombre de 62 años que había sido bombero forestal, fue detenido por la Guardia Civil.

Asesinan a Catillo Higueras

Uno de los sucesos que conmocionó a la sociedad granadina fue la muerte de José Miguel Castillo Higueras, que había sido el concejal que había revitalizado muchas tradiciones y fiestas granadinas. Y conmocionó tanto porque miles de granadinos pudieron ver la agresión mortal a través de un video que había grabado una cámara de seguridad y que durante varios días estuvo circulando online. En las imágenes se veía a Castillo Higueras caminar tranquilamente por la calle Frailes, seguido a un par de metros por alguien joven, con un gorro de lana y un abrigo o chaqueta en el brazo. Segundos después, el que luego resultó ser el homicida, se pone a su altura, lo rodea ligeramente y se vuelve hacia el exconcejal para darle un único, pero brutal y mortal puñetazo. Castillo Higueras cae al suelo de espaldas y a plomo. A continuación, el agresor se agacha, le toca la cabeza, quizá para comprobar si vive y, sin inmutarse, le busca algo en los bolsillos, de donde saca una cartera. El asesino se aleja de allí tranquilamente, dejando en el suelo el abrigo que llevaba en el brazo. Fue el 23 de enero a las ocho de la mañana. Pocas horas más tarde de recibir la agresión, el exconcejal fue ingresado en un centro hospitalario de la ciudad sin que los médicos pudieran hacer nada por salvarle la vida. La Policía detuvo dos meses después a un marroquí de 19 años de edad como autor del puñetazo que acabó con su vida. José Miguel Castillo Higueras había sido siempre un hombre reconocido en la ciudad por su trabajo como concejal de Cultura en el periodo entre 1980 y 1992. Tras su homicidio, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, decidió nombrarlo concejal honorario a título póstumo. Tenía 76 años.

En 2022 muere también el humorista gráfico Francisco Martín Morales. El dibujante arrastraba las secuelas de un grave accidente sufrido en su finca de Carataunas en 2010, cuando la rama de un árbol que estaban talando le cayó en la cabeza y le causó gravísimas lesiones. Fue operado a vida o muerte en el cerebro y estuvo ingresado siete meses en el Hospital de Traumatología de Granada. A partir de ahí necesitó la silla de ruedas para desplazarse porque su cerebro había quedado muy dañado. Martín Morales (que firmaba como Martinmorales) empezó a trabajar como humorista en Ideal y posteriormente estudió Periodismo en Madrid. En los años setenta colaboró en el Nuevo Diario, Mundo Diario, la revista Mundo de Barcelona, El Jueves y en la agencia OTR. Fue colaborador fundacional de la revista Por Favor y luego se incorporó a trabajar en el Grupo Z. Hasta el día del accidente colaboraba con ABC y con la revista Interviú.

Igualmente, en 2022 murieron Jesús Candel, el médico que había liderado la protesta contra la fusión hospitalaria (y de la que nos hemos ocupado en capítulos anteriores) y el bailaor Manolete. Manuel Santiago Maya, conocido popularmente como Manolete, falleció el 11 de septiembre, cuando contaba 77 años de edad. Había nacido en el Sacromonte, en la Vereda de Enmedio. Fue bailaor, coreógrafo y uno de los representantes más genuinos del baile flamenco. Se pulió en la escuela de baile de Antonio El Bailarín y estuvo en el Ballet Nacional con Antonio Gades. Manolete fue maestro de varias generaciones de bailaores, magisterio que ejercía desde 2009 en su escuela de La Chumbera.Tenía el Premio Nacional de Danza y la Medalla de Oro de la Ciudad.

Otras vidas que se llevó la parca en 2022 fueron las del abogado laboralista José María Corpas, que era el segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de Granada, la del cantaor Antonio Gómez El Colorado y la del eminente oncólogo José Luis García Puche.

En Deportes, ese año el Covirán vuelve a la ACB y el Granada CF, en esa montaña rusa en la que vive, ese año le toca bajar a Segunda División.