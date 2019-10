No hubo muchos cambios de ahí al final del tercer cuarto. Los baleares supieron mantener la intensidad en defensa para no dar aire a un Coviran, que lo único que consiguió era que las diferencias no fuesen a mas (59-38).

Pablo Pin: “El arbitraje, sobre todo en el primer cuarto, ha sido una falta de respeto a mis jugadores y a mi club ”

El técnico de Coviran no tuvo reparos a la hora de admitir los errores que su equipo había cometido en el partido, aunque también tuvo duras palabras para el trío arbitral y aseguró que "no he dejado a mi equipo sin entrenador por respeto a mis jugadores, porque creo que el arbitraje, sobre todo en el primer cuarto, ha sido una falta de respeto a mis jugadores y a mi club". Al respecto, añadió que "llevo entrenando y jugando mucho tiempo y no recuerdo sentirme como me he sentido hoy –ayer para el lector–, pero he decidido que era injusto seguir protestando y dejar a mi equipo sin el entrenador porque creo que ellos han dado la cara y yo tenía que dar la cara también".

Dicho esto, Pin dio la enhorabuena a Palma y añadió que "a nosotros nos toca seguir trabajando y el domingo a por Breogán".

Pablo Pin no puso paños calientes a la derrota de los suyos y reconoció que Palma había sido mejor y que los suyos tuvieron muchos problemas en ataque: "Palma ha hecho un partido muy serio y duro y nosotros hemos notado mucho las bajas de Sergio Omos y Joan Parcina, sobre todo a nivel ofensivo".

En su análisis, Pin subrayó que "creo que en defensa el equipo ha estado bien y hemos mantenido la postura ante un equipo con mucho talento, pero nos cuesta mucho producir en ataque, no cuenta mucho generar, por lo que tenemos que ser mas agresivos, hemos tenido un acierto muy bajo, sobre todo en los tiros de dos, y nos ha costado mucho entrar en el partido".