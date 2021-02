David Iriarte: "Ahora estoy más centrado"

Ante el Alicante fue el máximo anotador del Covirán Granada, con 22 puntos, y el que más rebotes capturó junto con Joan Pardina, siete. David Iriarte fue, sin duda, uno de los máximos responsables de que el equipo que dirige Pablo Pin lograra una victoria de mucho mérito ante un rival que llegó al Palacio de Deportes como líder.

Aunque admite que ante los alicantinos quizá fue su mejor partido con la camiseta rojinegra "en cuanto a los números", el ala-pívot balear deja claro que el triunfo fue gracias al "esfuerzo de todo el equipo", pues, según indica, "todo el que entró aportó mucho, como Germán Martínez, que metió mucha caña, o Joan Pardina, que en el rato que estuvo cogió muchos rebotes".

Lo importante para Iriarte es que ganar a Alicante "nos ha servido para recuperar confianza en nosotros mismos y la actitud que nos caracteriza" de cara al duro calendario que se le avecina al Covirán Granada las próximas dos semanas, en las que tendrá que jugar cinco partidos.

"Se nota en el ambiente que hemos tenido una inyección de moral", señala el ala-pívot, que asegura que el equipo está centrado en los partidos de la próxima semana. "Son tres encuentros muy importantes, sobre todo ante el Almansa y el Palma, pues si no los dos, seguro que uno se mete en el grupo por el ascenso en la segunda fase", asegura Iriarte.

Vista al frente

El jugador subraya que durante esta semana sin competición "estamos trabando mucho en los aspectos físico y mental para afrontar este pequeño play off que se nos viene". Además, confía en que el equipo pueda recuperar pronto a Alejandro Bortolussi y Bamba Fall, que no pudieron jugar ante Alicante por lesión.

Iriarte está convencido de que si el Covirán realiza un buen papel en los cinco partidos que restan para acabar la primera parte de la competición en la LEB Oro, "entraremos con fuerza en la segunda fase". Al respecto señala que "quizá el choque ante el Canoe sea el menos trascendencia tenga porque no estará en el grupo por el ascenso, pero todos los partidos son muy importantes".

El ala-pívot balear considera que ha mejorado en su juego de cara a este tramo de la competición en la que el Covirán quiere certificar su clasificación para disputar la fase de ascenso. "En diciembre, antes del parón, empecé a jugar un poco mejor porque antes llevaba unos partidos muy malos", reconoce David Iriarte, que recuerda que "en Alicante hice cinco faltas en cinco minutos, estaba bastante mal y un poco descentrado porque no me salían las cosas".

"Para mí es muy importante no cargarme de faltas rápidamente porque así no consigo entrar en el juego, así que me he centrado en este aspecto porque cuando acumulo minutos seguidos creo que es cuando juego mejor, estoy más cómodo y me salen mejor las cosas", dice el jugador, que subraya que ahora "estoy contento por tener esta buena racha a nivel individual y me gustaría seguir así".