El alero del Covirán Granada Eloy Almazán, que hace dos días anunció su retirada al término de la presente temporada, oficializó su despedida en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por sus compañeros de equipo, el cuerpo técnico y la directiva de la Fundación CB Granada, además de algunos amigos como Pablo García.

"Es el momento de dar un paso al lado para que el club siga adelante con la llegada de nuevos jugadores que suban el nivel", manifestó un emocionado Almazán para anunciar que tras las dos temporadas en las que ha vestido la camiseta del Covirán dará por concluida su etapa como jugador de baloncesto.

El alero dejó claro durante su comparecencia que "ha sido un orgullo vestir la camiseta del Covirán durante estos dos años y a partir de ahora apoyaré al club en todo lo que sea".

Compromiso con el club

El granadino recordó que se incorporó al Covirán tras la eliminación del equipo en la fase de ascenso a la LEB Oro a manos del Zornotza. "Hice todo lo posible para estar aquí. Tenía claro que si me iba de Melilla -su anterior club, en el que militó entre 2011 y 2017- era para estar aquí", señaló Almazán, que también rememoró que "se ha cumplido la promesa que hice que iba a subir con el equipo".

Asimismo, recalcó que "este año el objetivo era la salvación en una liga muy difícil, por lo que lo que se ha conseguido tiene mucho mérito". Según Almazán, esta temporada ha sido clave "mantener el bloque y contar con una plantilla con una mayoría de jugadores nacionales".

En el apartado de agradecimientos, el alero dedicó unas palabras cariñosas para el presidente de la Fundación CB Granada, Óscar Fernández-Arenas, y su actual entrenador, Pablo Pin, de los que dijo que "sin ellos todo lo que está viviendo el club no sería posible".

"Pablo Pin, que fue el que me trajo, es un buen entrenador a pesar de que no tenga tanto recorrido"

Del técnico recordó que "fue el que me trajo" y subrayó que "es un buen entrenador a pesar de que aún no tenga tanto recorrido". Es por esto que se mostró convencido de que más pronto que tarde "el club llegará a la ACB".

Almazán también mencionó los tres equipos en los que se ha desarrollado principalmente su carrera: "El Unicaja me dio la oportunidad de crecer como jugador; Melilla, con el que conseguí un ascenso increíble, me ha dado mucho en los planos deportivo y personal; y Granada, donde he estado dos años maravillosos y que me ha dado la oportunidad de despedirme en mi ciudad, con mis compañeros y amigos".

Ante el Palma

La despedida de Eloy Almazán como jugador profesional de baloncesto se producirá de forma efectiva cuando el Covirán concluya la temporada. De momento, por lo menos queda la eliminatoria ante el Palma y en el horizonte más inmediato están los dos partidos que se han de jugar en el Palacio este viernes y el domingo.

Tras hacer hincapié en que los insulares "son favoritos" y que "será muy complicado" sacar la eliminatoria adelante, señaló que tras la victoria del pasado domingo "nos estamos creyendo" que se puede pasar de ronda. Así, Almazán se mostró ambicioso: "El objetivo a muy corto plazo es intentar solventar la eliminatoria y soñar". No obstante, subrayó que "si no lo conseguimos hay que dejar claro que lo hecho hasta ahora es increíble".