Las estrellas marcan el norte en la XXX Gala del Deporte Granadino

Las estrellas del deporte granadino, que en muchos casos lo son también del mundial, miraron este viernes al norte con la celebración en el Teatro Dengra de Baza de la trigésima edición de la Gala del Deporte de Granada, que anualmente organiza la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) en Granada.

El alcalde de Baza, Manuel Gavilán, y toda la localidad bastetana se convirtieron en unos excepcionales anfitriones de un acontecimiento en el que se repartieron más de una veintena de premios y que fue uno de los broches de oro a un 2022 en que Baza ha sido Ciudad Europea del Deporte.

El periodista granadino Juan José Medina, con el apoyo de Miguel López entre bastidores, fue el presentador de una Gala del Deporte de Granada 2022 que contó con la actuación musical del dúo flamenco formado por Eva Romo y Antonio Capote, y durante la que Antonio Rodríguez, presidente de los periodistas deportivos de Granada, reivindicó el papel de una profesión cada vez más maltratada.

El espectacular elenco de premiados sirve para demostrar el magnífico momento que vive del deporte local, empezando por David Valero, que recibió un sentido homenaje y reconocimiento ante sus paisanos.

El ciclista fue elegido mejor deportista granadino de 2022 por su medalla de plata en el Mundial de mountain bike y su número uno del año del ranking UCI, aparte de ser el ganador de una prueba de la Copa del Mundo, en la que logró tres podios más.

Le acompañaron en el podio de triunfadores de la noche la tenista Nuria Párrizas, el palista José Manuel Ruiz, el técnico Pablo Pin y el Fundación CB Granada, elegidos por méritos propios mejor deportista femenina, deportista con discapacidad, entrenador y equipo del año.

Dos jóvenes estrellas de talla ya mundial como María Ordóñez y Carlos Garach fueron los premios a mejores promesas. Garach fue una de las pocas ausencias de la noche al estar concentrado en Australia, por lo que dejó un mensaje grabado. Lo mismo ocurrió con la futbolista de Huéscar Esther González, que recibió una mención especial por su trayectoria.

Hubo espacio para destacar la gesta deportiva de la temporada, firmada por Una Stancev tras ser campeona de España de salto de altura en todas las categorías, y para premiar al Arenas de Armilla, que ha cumplido en esta temporada su 90 aniversario, y al Granada CF, en el 50 aniversario de la mejor clasificación de la historia de la entidad rojiblanca en la máxima competición.

El premio Deportes de Invierno fue para Hada Ruiz, el del Deporte Universitario para la selección de balonmano de la Universidad de Granada, el Deporte del Motor para el joven Abraham Schelvis, el Premio a la Promoción del Deporte para Covirán Sociedad Cooperativa y recibió una distinción a la Organización de Eventos Deportivos el Club Automovilismo Granada 2001, organizador de la octava edición del Rally Ciudad de Granada.

Más premiados

Era obligado que Baza tuviera especial protagonismo en la gala y así fue, David Valero aparte, con algunos de los reconocimientos especiales otorgados, que fueron a manos de ilustres deportivos de la tierra y sus alrededores.

Así, Rafa Paz, ex futbolista del Sevilla FC y de la selección española nacido en Puebla de Don Fadrique, recibió el premio Leyenda del deporte granadino, mientras que el galardón especial de la AEPD Granada fue para Constantino Navarro, que en 1983 llevó al equipo del IES José de Mora de Baza a proclamarse campeón del mundo de atletismo escolar.

También hubo homenajes y premios especiales para la oscense ex jugadora internacional de voleibol María Ángeles Maturana y para los ex deportistas profesionales bastetanos Roberto Valverde, ex futbolista del Real Valladolid y el Granada CF, y Cecilio Maestra, uno de los velocistas más notables que ha dado el atletismo español.

El Premio Baza Ciudad del Deportes fue para el Club de Tenis Cid Hiaya por la promoción del deporte en la localidad.