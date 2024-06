Germán Martínez: “Me llevo grandes momentos con un Palacio teñido de rojo empujando como nunca imaginé”

El alero Germán Martínez, que no continuará en el Covirán Granada tras más de una década en la entidad, se ha despedido del club con una misiva en la que se acuerda de aficionados, jugadores y técnicos.

“Escribo estas líneas para compartir con vosotros lo que han sido para mí estos años desde que comencé en las categorías inferiores del club hasta que este año cumplí el sueño de debutar en ACB, sin lugar a dudas una liga muy exigente y probablemente de las mejores del mundo”, inicia su carta.

“Han sido años en los que he tenido distintos roles y vinculaciones con el club, de continuo crecimiento tanto a nivel personal como profesional. He tenido la suerte de compartir vestuario con grandes profesionales y mejores personas, algo que sin duda va dejando huella”, indicó.

“Soy una persona enamorada del baloncesto y quiero seguir creciendo y mejorando día a día. Mi deseo es jugar y disfrutar como siempre lo he hecho. El año que viene no estaré vinculado al club, lo que no supone una despedida, sino un hasta pronto. Granada es una ciudad de baloncesto y seguro que lo disfrutará durante mucho tiempo”, expone.

Germán Martínez se lleva “grandes momentos con un Palacio teñido de rojo empujando como nunca imaginé” y también “el cariño de la afición y en particular de los chavales jóvenes y de la cantera, con los que siempre he estado unido y me unirá una complicidad evidente.

Agradecimientos

“Quiero agradecer especialmente a todos los entrenadores que me han guiado en este camino. Vuestro apoyo y dedicación han sido esenciales para mi crecimiento tanto dentro como fuera de la cancha”, comenta.

“A mis compañeros de equipo, vosotros sois más que eso, sois mi familia. Hemos compartido victorias, derrotas y muchos momentos que jamás olvidaré. Desde los entrenamientos en el pabellón Veleta hasta los partidos en el Palacio, cada momento ha sido especial gracias a vosotros”, añadió.

“A la afición, gracias por ser siempre nuestro motor. Vuestro aliento en cada partido y vuestro apoyo constante han sido una fuente inagotable de motivación. Habéis sido el alma del equipo y, por ello, os estaré eternamente agradecido”, agrega.

“No quiero poner nombres propios en mis agradecimientos porque seguro que me olvidaría imperdonablemente de alguno. Muchas gracias, Fundación, muchas gracias, Granada y muchas gracias, afición”, finaliza Germán Martínez.